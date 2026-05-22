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Zozobra en el Suroeste antioqueño: un muerto tras combate entre ilegales; Ejército toma control de la zona

La víctima, al parecer, sería integrante de uno de los grupos armados en cuestión.

  • Imagen panorámica de Jericó, Suroeste de Antioquia. FOTO Fundación Julio C. Hernández.
    Imagen panorámica de Jericó, Suroeste de Antioquia. FOTO Fundación Julio C. Hernández.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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Un nuevo caso pone en alerta a las comunidades del Suroeste antioqueño, en esta oportunidad a quienes habitan en el municipio de Jericó, donde esta semana se registró un combate entre grupos al margen de la ley que dejó como saldo a una persona muerta.

Los hechos se presentaron en zona rural de esta localidad, en un sector conocido como Las Playas. Según lo expuesto en versiones preliminares, hubo un enfrentamiento entre miembros del Clan del Golfo y otro grupo conocido en dicha jurisdicción como Los Pachecos. El hombre que falleció, producto de los disparos, sería parte de esta última estructura. Por fortuna, nadie de la población civil resultó herido.

Lea más: Los 37 municipios de Antioquia que están en gran riesgo para estas elecciones

Tras lo sucedido, tropas del Ejército llegaron a resguardar la zona para brindar seguridad a la comunidad en medio del conflicto. Si bien el hecho no trascendió, en el lugar aún hay presencia de las autoridades, quienes adelantan operativos de control para evitar más alteraciones al orden público.

El cuerpo del fallecido fue retirado del lugar y trasladado a Medicina Legal para ser identificado. Aún no se confirman las causas del combate entre ilegales, pero una de las hipótesis es que dicho enfrentamiento se produjo por la disputa del control territorial en este municipio del Suroeste antioqueño.

Otros hechos recientes de violencia en el Suroeste

Salgar es otro de los municipios de esta subregión que hace apenas unos días fue objeto de ataques criminales, presuntamente, por parte de integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo.

En la noche del viernes 8 de mayo, un atentado terrorista con explosivo fue perpetrado contra un camión de las tropas del Ejército Nacional en la vereda Bellavista de esta localidad.

Entérese: Alerta en Antioquia: van 19 ataques con drones desde 2025: ¿qué grupos los activan y en qué municipios?

Según información a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el artefacto se activó antes de que el vehículo militar ingresara al área del explosivo, lo que evitó que la detonación ocurriera al paso del camión.

Si bien el vehículo sufrió afectaciones, por fortuna no se reportaron soldados heridos ni muertos.

Aumentan pie de fuerza en Antioquia

Ante estos y otros casos que se han reportado en diferentes subregiones del departamento, la Policía Nacional reforzó su servicio en Antioquia con 430 nuevos patrulleros.

Con este nuevo grupo de uniformados se pretende, principalmente, aumentar la presencia de la autoridad en zonas rurales para optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier situación o emergencia.

“Estos uniformados contribuirán al desarrollo de estrategias de prevención, a través de programas de acercamiento comunitario, campañas pedagógicas y acompañamiento permanente a líderes sociales, comerciantes, estudiantes y demás actores de la comunidad”, emitió el Departamento de Policía Antioquia.

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