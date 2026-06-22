De la Espriella volvió a ganar con más votos en Venezuela y arrasó en EE. UU.

Al revisar el mapa electoral de la elección presidencial en la segunda vuelta del domingo se ratificó que el electo presidente Abelardo De La Espriella tuvo en los votos de los colombianos en el exterior uno de sus principales bastiones para el triunfo, teniendo particularmente a los Estados Unidos su principal apoyo. Con el 100% de las 3.670 mesas reportadas en el preconteo, el electo mandatario sumó 390.949 votos, casi el doble de Iván Cepeda, quien llegó a 213.140 votos. De La Espriella tuvo en los colombianos residentes en los Estados Unidos a su mejor apoyo, cerca de la mitad de la totalidad de sus votos.

Votos de colombianos en Estados Unidos durante la segunda vuelta presidencial. FOTO: Captura de imagen - Registraduría

Sumó 179.841 (80, 57%), cuadriplicando a Cepeda quien sólo sumó 41.142 votos (18, 43%) en Estados Unidos. En España, aunque el nuevo mandatario perdió con Cepeda, alcanzó una votación alta de 65.426 votos frente a 66.945. Lea también: Así votaron los colombianos en el exterior: De la Espriella dominó en Estados Unidos y Cepeda en España En Venezuela, que se llegó a considerar como un país en donde la colonia colombiana estaría con Cepeda, pero De La Espriella se impuso con 19.682 votos (79,67 %) frente a 4.911( 19,88%) del candidato del Pacto Histórico. En la primera vuelta presidencial, el abogado obtuvo en el país hermano 14.313 sufragios (66,26 %), mientras que Cepeda alcanzó 4.352 (20,14 %).

Votos de colombianos en Venezuela para la segunda vuelta presidencial. FOTO: Captura de imagen - Registraduría

Esto evidencia que el presidente electo incrementó su caudal electoral tanto en Estados Unidos como en Venezuela: sumó 24.025 votos adicionales en Washington y 5.369 en el país del chavismo.

La votación en España estuvo reñida

La votación de los colombianos en España estuvo mucho más reñida que en la primera vuelta, en la que Iván Cepeda obtuvo 54.162 votos (42,57 %), mientras que Abelardo De la Espriella alcanzó 51.858 (40,76 %). Sin embargo, en la segunda vuelta ambos aumentaron su caudal electoral, aunque el resultado final fue de 65.426 votos (48,71 %) para De la Espriella y 66.945 votos (49,84 %) para Cepeda.

Votos de colombianos en España para la segunda vuelta presidencial. FOTO: Captura de imagen - Registraduría

En la votación internacional tuvo un papel destacado la caleña Paulina Estrada, quien se desempeñó como coordinadora de la campaña en el exterior. Desde ese rol, lideró la articulación con comunidades de colombianos en distintos países y estructuró una estrategia de participación que fortaleció la presencia del candidato entre los votantes fuera del país.

Los sufragios en Estados Unidos, país que desde su gobierno apoyó abiertamente a De La Espriella, es uno de los objetivos centrales en los que la campaña Cepeda espera hacer las reclamaciones, y así lo ha expresado el propio presidente Gustavo Petro, quien en un mensaje de este lunes en la red de X aseveró que es clave revisar las eventuales irregularidades.

Votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Captura de imagen - Registraduría Nacional