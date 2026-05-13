Embajadora en Haití quedó grabada haciendo campaña a favor de Cepeda: “un candidato magnífico”

Hay una regla clara para los funcionarios públicos en época electoral: no participar en política. Sin embargo, se conoció que la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, habría ignorado las normas vigentes luego de que, durante una entrevista radial en ese país, expresara su respaldo político a Iván Cepeda.
Las declaraciones se conocieron en medio de la recta final de las campañas presidenciales, antes de la primera vuelta prevista para este 31 de mayo.
“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (...). La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, dijo la diplomática que fue nombrada en el cargo hace un año por el gobierno de Gustavo Petro.