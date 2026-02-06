Registraduría inicia pruebas técnicas para las elecciones del 8 de marzo: ¿Qué se evaluará?

La Registraduría Nacional del Estado Civil comenzará con los simulacros de cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán el 8 de marzo, donde los colombianos elegirán quienes conformarán el Senado, la Cámara y los candidatos presidenciales de las consultas inscritas.

El simulacro iniciará el sábado 7 de febrero y busca poner a prueba a un mes de las votaciones el software, los equipos, las comunicaciones, la seguridad informática, el recurso humano y todo lo correspondiente a la logística de las elecciones.

Para los simulacros, la Registraduría convocó a organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, auditores externos y de los diferentes partidos políticos, además de integrantes de las diferentes organizaciones de observación electoral.

En estas pruebas se revisarán aspectos como la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas, además de los procedimientos y el soporte documental para los procesos.

El registrador, Hernán Penagos, explicó que a través de estos simulacros “se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”.