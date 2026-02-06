x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Registraduría inicia pruebas técnicas para las elecciones del 8 de marzo: ¿Qué se evaluará?

La entidad hará simulacros sobre el software, la logística y la seguridad informática de las votaciones legislativas donde será la primera vez en que los colombianos salgan a las urnas en 2026.

  • El 8 de marzo con las elecciones legislativas y las consultas, la Registraduría tendrá el primer reto de un año electoral. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
La Registraduría Nacional del Estado Civil comenzará con los simulacros de cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán el 8 de marzo, donde los colombianos elegirán quienes conformarán el Senado, la Cámara y los candidatos presidenciales de las consultas inscritas.

El simulacro iniciará el sábado 7 de febrero y busca poner a prueba a un mes de las votaciones el software, los equipos, las comunicaciones, la seguridad informática, el recurso humano y todo lo correspondiente a la logística de las elecciones.

Para los simulacros, la Registraduría convocó a organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, auditores externos y de los diferentes partidos políticos, además de integrantes de las diferentes organizaciones de observación electoral.

En estas pruebas se revisarán aspectos como la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas, además de los procedimientos y el soporte documental para los procesos.

El registrador, Hernán Penagos, explicó que a través de estos simulacros “se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”.

El primer simulacro será este 7 de febrero donde se pondrá a prueba el preconteo de los sufragios. El segundo simulacro se llevará a cabo el 21 de febrero y del 23 al 25 del mismo mes se ensayará todo lo relacionado con el escrutinio. Por último, el 26 se probará la digitalización del formulario E-14.

Durante 2026, la Registraduría enfrentará los retos de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas el 8 de marzo, mientras que el domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, esta se ejecutará el domingo 21 de junio.

