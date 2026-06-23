Con el 99,997 % de acierto, el escrutinio confirma triunfo de Abelardo de la Espriella

Concluido el escrutinio judicial en todo el país, la diferencia frente al preconteo fue mínima: apenas del 0,003 %, es decir, menos de 800 votos. Una variación marginal que vuelve a confirmar la solidez del sistema electoral colombiano.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la consolidación nacional de esos resultados, tras surtirse las etapas municipal y departamental. A diferencia del preconteo —que ofrece una fotografía preliminar y es el que se divulga la noche de las elecciones—, el escrutinio tiene carácter oficial y vinculante, pues es el proceso que revisa, corrige y certifica legalmente la votación.
En otras palabras, será el CNE el que declare, según el escrutinio, la elección de Abelardo de la Espriella.
Hasta ahora, este proceso ha avanzado sin mayores controversias, y el presidente del CNE, Cristian Quiroz, dijo que podría tomar uno o dos días más, por lo que es posible que hoy o mañana se declare de manera oficial la elección de De la Espriella. La etapa del escrutinio duró cuatro días en las elecciones de primera y segunda vuelta del 2022.
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El magistrado explicó que, surtida esa etapa, quedó instalada la audiencia de la sala plena como el cuarto y último paso del proceso total del escrutinio. “Esperamos que desde los 32 departamentos lleguen los pliegos para iniciar la lectura. La apertura de la audiencia del Tribunal Nacional cuenta con presencia de las dos campañas, de sus abogados y del Ministerio Público y todos los entes de control que hacen parte de este proceso”. Hasta ayer, fueron consolidados los resultados del exterior y los departamentos del Meta, Guajira, Risaralda, Atlántico y Bogotá. El proceso continuará hoy desde las 9:00 de la mañana.
Esa audiencia es, en síntesis, la que recibe y consolida los escrutinios que ya fueron revisados en los departamentos y distritos, resuelve las apelaciones o reclamaciones pendientes, verifica posibles inconsistencias en actas y formularios y, con esa revisión final, oficializa el total nacional de votos para declarar formalmente la elección.