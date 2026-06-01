Bolsa de Valores de Colombia se dispara un 6,97% tras resultados de la primera vuelta presidencial

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) inició la jornada de este lunes con un marcado repunte en sus principales indicadores, acompañada por una valorización de la moneda colombiana y un avance significativo en las acciones de algunas de las compañías más representativas del país. De acuerdo con los analista la reacción positiva del mercado obedece a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda. Hacia las 10:00 de la mañana, el índice MSCI Colcap, que mide el comportamiento de las acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil del mercado colombiano, registraba una valorización de 6,97%, reflejando el fuerte optimismo de los inversionistas al inicio de la jornada.

Acciones más negociadas

El desempeño de la plaza bursátil estuvo impulsado principalmente por las acciones de grandes compañías que concentran una parte importante de las negociaciones del mercado. La reacción de los inversionistas se evidenció tanto en el incremento de los precios de las acciones como en los elevados montos negociados durante las primeras horas de la sesión. Además del avance del mercado accionario, también se observó un fortalecimiento de la moneda colombiana. La gran protagonista de la jornada fue Ecopetrol. La petrolera estatal se convirtió en la acción más negociada del mercado, con operaciones que superaban los $67.042 millones. Al mismo tiempo, los títulos de la compañía registraban una valorización de 6,39%, ubicándose en $2.830 por acción. El comportamiento de Ecopetrol resulta especialmente relevante para el mercado colombiano debido al peso que tiene dentro de la composición del MSCI Colcap. Por esta razón, los movimientos de la acción suelen tener una influencia significativa sobre el desempeño general del principal índice bursátil del país.

En el sector financiero

El sector financiero también fue uno de los grandes beneficiados de la jornada. Las acciones vinculadas a Bancolombia mostraron una fuerte dinámica alcista. Tanto CIBEST como PFCIBEST (acción Preferencial de Grupo Cibest). PFCIBEST se ubicó como la segunda especie más negociada del mercado y reportó una valorización de 10,87%, el avance más pronunciado dentro del grupo, alcanzando un precio de $68.740 por acción.

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