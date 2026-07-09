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Conozca a Lexi Minetree, la actriz que interpretará a Elle Woods, de Legalmente rubia, en una serie

hace 4 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

La serie es producida y creada por Reese witherspoon, la misma actriz que interpretó el papel en la reconocida película. EL COLOMBIANO habló con la joven actriz y sus expectativas con este personaje. La serie se puede ver ya en Prime Video....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

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