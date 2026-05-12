Revelan audio inédito de Miguel Uribe antes del asesinato: habla del proceso del Centro Democrático

Se conoció un nuevo audio de Miguel Uribe Turbay antes de su asesinato en 2025. En él habla acerca del proceso para escoger la candidatura del Centro Democrático, que estuvo enlodada por tensiones internas que siguen hasta hoy. El material fue revelado por su esposa, María Claudia Tarazona, ante los micrófonos de La FM. En el audio, el entonces precandidato hace un llamado a su equipo para respetar a los rivales del partido para la nominación a la Presidencia. Diferentes sectores han dicho que Uribe Turbay era el favorito para llevarse dicha responsabilidad, que hoy tiene Paloma Valencia. “Como siempre les he dicho, y les pido el favor. Respeto total por nuestros compañeros y por todas las personas con las que estamos compitiendo aquí. Especialmente, por las mujeres del partido. Ni con el pétalo de una rosa”. Lea también: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, votará por Paloma Valencia: “la única que puede ganarle a Cepeda en segunda vuelta”

Las instrucciones de Miguel Uribe Turbay para evitar divisiones internas

Luego, invitó a no hacer comentarios acerca de las entonces precandidatas (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín) en ningún tipo de espacio: “Les pido el favor. No quiero que nadie opine en contra de ellas, ni en público ni en privado. Es en serio. Ningún comentario negativo. Valoro muchísimo la aspiración de todos ellos y son fundamentales para la unidad que necesitamos”.

A renglón seguido, envió una advertencia acerca del proceso electoral de este año, y que está a un poco más de un mes de culminar, si es que hay segunda vuelta presidencial el 21 de junio: “El 2026 va a ser muy grave, y si no estamos unidos en el partido, menos en el país. Necesitamos unidad. Ahora, hoy más que nunca el presidente (Álvaro) Uribe necesita que lo rodeemos, no podemos llevarle problemas. Seamos maduros, demostremos la madurez”. En el audio, Uribe Turbay finalizó refiriéndose a un foro de la colectividad uribista: “les pido que nos enfoquemos en el foro del sábado. Es fundamental, es un esfuerzo importante del partido, del presidente. Tiene que salirnos bien. Terminemos la propuesta, la presentación, ayer les mandé las notas para terminarla. A todos un abrazo y les agradezco infinitamente. Sigamos trabajando, vamos bien”. En otras noticias: Condenan a 21 años de prisión a otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

El apoyo de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia

El audio se revela un día después de que María Claudia Tarazona cantara su voto por Paloma Valencia, mientras el padre del senador asesinado, Miguel Uribe Londoño, arremetió contra Valencia y Uribe. “Hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo decido apoyar a Paloma Valencia. Porque eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, dijo Tarazona. Agregó que, para ella, Valencia es la candidata que puede ganar la segunda vuelta presidencial: “tengo la plena certeza de que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente”.

Las fuertes críticas de Miguel Uribe Londoño contra la dirigencia uribista

Por su parte Uribe Londoño aseguró que la decisión de Tarazona de apoyar una candidatura debe respetarse y cuestionó los señalamientos hechos en su contra. “La decisión de una persona de votar por una candidatura es libre”, afirmó. No obstante, al tiempo, criticó a la candidata del Centro Democrático de haber afectado la imagen de su hijo y la suya propia. Además, dijo que “lo que ha pasado es que Paloma insultó a Miguel, diciéndole que tenía un comportamiento mafioso, ensuciando su reputación”. También dijo que el expresidente Uribe habría intentado “dañar” su nombre. “Por su parte, Álvaro Uribe también ha tratado de dañar mi reputación, y he manifestado el gran daño que todo esto me ha causado”, señaló Uribe Londoño.

Acusaciones de Miguel Uribe Londoño sobre el uso del legado de Miguel Uribe Turbay

El candidato sostuvo además que ambos dirigentes políticos estarían utilizando el legado de su hijo con fines políticos. “Paloma y Uribe están pisoteando la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel, lo cual está muy mal hecho”, manifestó. Es más, uno de los momentos más sensibles de su intervención ocurrió cuando habló sobre el impacto emocional que, según él, sufrió su hijo por parte de la candidata uribista. “Miguel, mi hijo, murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”, aseguró. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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