Revelan audio inédito de Miguel Uribe antes del asesinato: habla del proceso del Centro Democrático

Se conoció un nuevo audio de Miguel Uribe Turbay antes de su asesinato en 2025. En él habla acerca del proceso para escoger la candidatura del Centro Democrático, que estuvo enlodada por tensiones internas que siguen hasta hoy. El material fue revelado por su esposa, María Claudia Tarazona, ante los micrófonos de La FM.
En el audio, el entonces precandidato hace un llamado a su equipo para respetar a los rivales del partido para la nominación a la Presidencia. Diferentes sectores han dicho que Uribe Turbay era el favorito para llevarse dicha responsabilidad, que hoy tiene Paloma Valencia.
“Como siempre les he dicho, y les pido el favor. Respeto total por nuestros compañeros y por todas las personas con las que estamos compitiendo aquí. Especialmente, por las mujeres del partido. Ni con el pétalo de una rosa”.
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