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Las mesas atípicas donde solo hubo votos para un candidato: 463 para Cepeda y 8 para Abelardo

Esos puntos suman 54.743 votos a favor del que perdió, mientras que en ocho ocurrió lo mismo a favor del abogado. La diferencia entre uno y otro es abismal. ¿Qué quiere decir esto?

  • Ya se terminó el escrutinio y misiones internacionales señalan que sistema electoral es transparente. Foto: Colprensa
    Ya se terminó el escrutinio y misiones internacionales señalan que sistema electoral es transparente. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Todos los votos por el mismo candidato, ni un voto en blanco, ni uno nulo, ni una tarjeta sin marcar: ese fue el patrón que ocurrió en cientos de mesas en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. Qué casualidad.

Un análisis de los resultados hecho por El Tiempo muestra que ese fenómeno favoreció sobre todo al candidato del Pacto Histórico, quien tuvo 463 mesas con votación unánime, que en total sumaron 54.743 votos. En comparación, Abelardo de la Espriella registró ocho mesas de este tipo, con 107 votos.

Lea más: Organismos internacionales aplaudieron las elecciones en Colombia: “pueden confiar en su sistema electoral”

La mayor parte de estas mesas estuvieron ubicadas en municipios de Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y la región...

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