Un último abrazo bajo los escombros: los cuerpos de Kevin, Yazmín y su bebé fueron encontrados tras el terremoto en Cali

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, Kevin Andrés Cadavid estaba en casa con su esposa, Yazmín Montoya, y su pequeño hijo, Damián. También estaba con ellos su perro.
No sabían que serían los últimos minutos de la vida que conocían. El terremoto sacudió Cali y, en cuestión de segundos, el edificio Ariguaní colapsó. Kevin, Yazmín y Damián no alcanzaron a salir.
Los tres quedaron atrapados en un mismo sector de la estructura. Sus familiares mantuvieron la esperanza de que pudieran estar con vida. Cada reporte de los organismos de socorro era seguido con atención por quienes aguardaban afuera.
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