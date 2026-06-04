La “vieja confiable” del petrismo: así ataca en las calles y redes a favor de Cepeda, ¿le alcanzará?

La derrota de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial dejó al Pacto Histórico de frente a la necesidad de remontar un escenario que no calculaba. Por eso ahora acuden a “la vieja confiable”, reactivar lo que se conoce como primera línea, agitar las universidades y repotencias los ataques digitales. Todo esto con el fin de sembrar miedo de que Colombia se puede “incendiar” si el Pacto no gana las elecciones: una pataleta. El país ya conoce la estrategia, más de Petro que del propio Iván Cepeda. El petrismo estaba cómodo con lo que anunciaban las encuestas. Muchos lo daban por ganador y, por eso, cuando los resultados no fueron los que esperaba, vino la secuencia propia de quien recibe una mala noticia. Primero la negación, luego quedarse pasmado y ahora la etapa del desespero, movilizar todo lo que se tiene a la mano y hasta quitar lo que no favorece, como lo hicieron este mismo jueves cuando anunciaron que no van más con la Constituyente. “Toma” de las universidades Lo de acudir a la movilización por parte del presidente ya es cuento conocido, por no decir viejo. Es el principal agitador de la protesta, el estallido y el descontento social. Fue el promotor del estallido social del 2021 y gracias a eso resultó vencedor en las elecciones de 2022, cuando derrotó el proyecto político de la derecha. Ahora, la estrategia parece calcada.

Desde este lunes, los jóvenes que salieron a protestar cerca de la Universidad Nacional de Bogotá. Lo mismo repitieron en Medellín y Cali. Pero, como escribieron en redes sociales, son 500 jóvenes en la calle gritando a favor de Cepeda, frente a más de 10 millones de personas que votaron por De la Espriella el domingo. “Hay gente de esa encapuchada, que incluso vinieron de otras partes de Colombia a la U. de A. Pueden seguir amenazando, tener el apoyo de Petro, pero no pueden violar la ley. Quieren incendiar el país de nuevo con las primeras líneas. Pero aquí vamos a hacer respetar la ciudad”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El análisis desde administración y la misma academia es que esto podría ser el inicio de la estrategia de la primera línea. “Están armados, llenos de explosivos y hacen daño a la U. de A., a Medellín y a Colombia. Cómo quieren incendiar el país. Mi instrucción a la Policía es muy clara: preservar el orden y la tranquilidad en Medellín. La policía tiene que responder con contundencia contra el terrorismo de estos grupos”, puntualizó el alcalde. En el caso de la Universidad del Valle, en Cali, donde también hubo manifestaciones, anunciaron la suspensión de las actividades académicas hasta el próximo 23 de junio. “Están en el marco de su autonomía. Hacemos un llamado a continuar con las actividades académicas e investigativas”, dijo en Caracol Radio, Guillermo Murillo Vargas, rector de la Universidad del Valle. Le puede interesar: Univalle entraría a paro porque asamblea estudiantil quiere hacerle campaña a Cepeda. Los grupos sociales y colectivos se están moviendo en las ciudades capitales, organizándose para llamar la atención, afectando principalmente la movilidad. “Nos organizamos desde la autonomía, varias organizaciones, varios parches, varias colectividades (...) nos vamos a tomar todo el recorrido de la Séptima, estamos armando tropas de payasos y bufones, nos vamos a tomar TransMilenio y los portales”, dice un activista petrista en una concentración desde el sur de Suba.

Sin embargo, en las mismas redes sociales el sentir parece ser otro. “La gente ya no cree en FALSAS ‘luchas sociales’”, se lee en alguna publicación. Dora Ramírez Vallejo, profesora de análisis del discurso político, coincide en que las narrativas que fueron efectivas durante el estallido social de 2021 podrían no tener hoy el mismo impacto sobre la ciudadanía. “Hoy los colombianos ya tienen una experiencia acumulada del estallido social y del gobierno de Gustavo Petro que llegó al poder en ese contexto y con esas mismas narrativas”, explicó. A su juicio, ese aprendizaje colectivo ha transformado la manera en que los ciudadanos reciben este tipo de mensajes. “Por eso, no necesariamente los mismos repertorios discursivos y simbólicos que resultaron eficaces en el pasado producirán los mismos efectos electorales en el presente. Los significados políticos nunca permanecen fijos; se disputan, se transforman, se negocian y también pueden desgastarse”, agregó. Justamente, el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, cuestionó la estrategia y advirtió que se trata de una “mala jugada” por parte de la campaña. “Bloquear la Séptima en plena hora pico gritando arengas repletas de insultos y odio, con banderas de ‘Guerra a muerte’ o del M-19. Francamente, no entiendo la torpeza con este tipo de estrategias electorales del petrismo en una segunda vuelta. Incomprensible”, escribió.