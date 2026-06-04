La “vieja confiable” del petrismo: así ataca en las calles y redes a favor de Cepeda, ¿le alcanzará?

La derrota de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial dejó al Pacto Histórico de frente a la necesidad de remontar un escenario que no calculaba. Por eso ahora acuden a “la vieja confiable”, reactivar lo que se conoce como primera línea, agitar las universidades y repotencias los ataques digitales. Todo esto con el fin de sembrar miedo de que Colombia se puede “incendiar” si el Pacto no gana las elecciones: una pataleta. El país ya conoce la estrategia, más de Petro que del propio Iván Cepeda.
El petrismo estaba cómodo con lo que anunciaban las encuestas. Muchos lo daban por ganador y, por eso, cuando los resultados no fueron los que esperaba, vino la secuencia propia de quien recibe una mala noticia. Primero la negación, luego quedarse pasmado y ahora la etapa del desespero, movilizar todo lo que se tiene a la mano y hasta quitar lo que no favorece, como lo hicieron este mismo jueves cuando anunciaron que no van más con la Constituyente.
“Toma” de las universidades
Lo de acudir a la movilización por parte del presidente ya es cuento conocido, por no decir viejo. Es el principal agitador de la protesta, el estallido y el descontento social. Fue el promotor del estallido social del 2021 y gracias a eso resultó vencedor en las elecciones de 2022, cuando derrotó el proyecto político de la derecha. Ahora, la estrategia parece calcada.