¿Guiño a De la Espriella? Oviedo visitó a Uribe en Rionegro

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, visitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro. La reunión se da a casi dos semanas de la primera vuelta presidencial, en la que la senadora Paloma Valencia fue derrotada en las urnas. Ella apoyó a Abelardo de la Espriella, pero Oviedo no lo hizo. “Agradecido por esta reunión con el doctor Juan Daniel (Oviedo), hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, escribió Uribe en sus redes sociales. En la reunión también jhabría estado Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente. Esto se sabe porque se le vio junto a Oviedo en la famosa “puerta roja” de la casa del exmandatario, donde se han tomado fotos diferentes figuras políticas del país.

La postura de Juan Daniel Oviedo frente a Abelardo de la Espriella

Oviedo no ha dicho nada del encuentro, pero que se haya dado generó la pregunta de si podría darse un apoyo a De la Espriella para la segunda vuelta. En una entrevista reciente con El País, el ex compañero de Paloma Valencia dijo “estoy dispuesto a creerle a Abelardo de la Espriella si promete proteger los derechos de las minorías”.

Un apoyo a De la Espriella por parte de Oviedo se ha visto difícil por temas personales, en los que el abogado habría hecho comentarios homofóbicos en su contra. No obstante, el excandidato a la vicepresidencia ya habría pasado página. “Todo el mundo piensa que estoy resentido, que mi voto va a ser con odio, que voy a votar por Cepeda porque Abelardo me trató mal como marica. Y no, ese no es mi sentimiento. Le escribí a Paloma cuando me invitó a un café para convencerme de que no vote por Cepeda y le dije: ‘Amor, ¿quién te dijo que voy a hacer eso?’”, dijo a El País. Le puede interesar: Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”

¿De qué hablaron Oviedo y Uribe en la reunión?

Sin embargo, la reunión con Uribe no habría sido para hablar de apoyos a De la Espriella. Oviedo seguiría en el plan de dejar en libertad a sus votantes y se habría tratado de una visita de agradecimiento con el expresidente Uribe y su familia, según dijo la periodista Darcy Quinn en La FM. También le habría expresado su solidaridad a Uribe por el momento difícil que atraviesa tras la condena de su hermano Santiago a 28 años de cárcel por paramilitarismo. Oviedo habría dejado claro, como en campaña, que a pesar de pensar diferente a Uribe en varios aspectos, lo respeta y dialoga con él cuando se puede. Incluso, pensando a futuro, ya que Oviedo quiere lanzarse a la alcaldía de Bogotá en 2027.

Las críticas de Juan Daniel Oviedo a la campaña de Paloma Valencia

Más allá de la reunión y del respeto por Uribe, Oviedo habló a pocos días después de la primera vuelta del que consideró un error clave de la campaña de Paloma Valencia. Esto fue cuando ella trajo a Uribe a la conversación y sugirió nombrarlo ministro de Defensa. “Primero, es importante reconocer que haber traído a Álvaro Uribe Vélez a la conversación de la ‘Gran Consulta’, nominándolo ministro de Defensa, espantó al centro. Incluso, generó en el país un sentimiento de contradicción”, dijo Oviedo a . “¿Por qué (el sentimiento)? Muchas personas respetamos el legado del expresidente, pero ya han pasado más de 20 años desde que dejó el poder”, agregó. Han sido 16; salió en 2010. Y añadió que “es distinto el hecho de que Paloma tenga un mentor, como ella lo dice que es Álvaro Uribe Vélez. Eso no implica que el mentor entre a ser parte del gabinete con un mensaje de recuperar la seguridad democrática cuando los problemas de seguridad del país son muy diferentes”. Le puede interesar: ¿Cepeda buscó a Oviedo para “tomarse un café” de cara a la segunda vuelta presidencial?

La decisión final sobre los votantes: “No más cafés, más debates”

Se reitera que Oviedo ha dejado en libertad a sus votantes y no ha apoyado a De la Espriella ni a Iván Cepeda. En otro pronunciamiento se refirió a que no quería más reuniones de café, sino que quería ver a los candidatos debatir de los problemas que enfrenta el país. “No más cafés, más debates”, dijo. Sus palabras fueron una respuesta a la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y a su ex compañera Paloma Valencia. Carrascal lo invitó por redes a “tomarse un café”, mientras Valencia le pidió otro “café” a él y a otros candidatos como Sergio Fajardo para hablar de apoyar a De la Espriella.