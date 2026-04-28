Juan Daniel Oviedo respondió a la propuesta de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa: ¿le gusta la idea?

Este fin de semana, la candidata presidencial Paloma Valencia propuso a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Una voz que no se hizo esperar fue la de Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, quien ha buscado marcar distancia de Uribe y del uribismo en general, aunque sea el coequipero de la senadora.
La propuesta fue realizada por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuando estaba de gira por municipios con el expresidente:
“Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro, yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática. Y les digo una cosa, no solo vamos a recuperar democrática (...)”.