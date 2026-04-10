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Iván Cepeda activa minga indígena para agitar su campaña, ¿en qué están los otros candidatos?

Mientras Iván Cepeda apuesta por una minga indígena para movilizar apoyos en las regiones, otros candidatos despliegan giras y buscan alianzas clave para ganar terreno en la recta final.

  • El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda junto a Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial. FOTO: Colprensa
    El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda junto a Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial. FOTO: Colprensa
  • Iván Cepeda activa minga indígena para agitar su campaña, ¿en qué están los otros candidatos?
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 2 horas
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A pocas semanas de las elecciones, la contienda presidencial entra en su momento más intenso. Lejos de limitarse a acuerdos con partidos o clanes políticos, los candidatos han volcado sus esfuerzos hacia las regiones, donde se juega una parte decisiva del voto, el de los indecisos y el de comunidades apartadas a las que difícilmente se llega a través de redes sociales.

La estrategia es recorrer el país, escuchar, sumar respaldos y mostrarse en terreno. En ese contexto, las campañas avanzan en maratónicas giras que este fin de semana tendrán paradas clave en distintos municipios y ciudades del país.

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Por el lado del oficialismo, el senador Iván Cepeda inició una movilización nacional con una minga que busca articular sectores sociales, especialmente comunidades indígenas. El recorrido arrancó en Tumaco, Nariño, en el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas, un escenario cargado de memoria y reivindicación.

La minga es liderada por la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Un día para la memoria, pero también para el encuentro, el diálogo y la esperanza entre los pueblos y los distintos sectores del país”, afirmó la congresista, marcando el tono de una campaña que busca consolidar una base social más allá de las estructuras tradicionales.

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El recorrido continuará este viernes con la presencia conjunta de Cepeda y Quilcué. El 12 de abril llegarán a Popayán, capital del Cauca, y un día después estarán en Cali. Posteriormente, la agenda contempla visitas a otras regiones, incluyendo Bucaramanga, donde prevén encuentros directos con comunidades locales. La minga recorrerá al menos tres departamentos en medio de la campaña del Pacto Histórico y tendrá su cierre en Bogotá.

“Les invitamos a ser parte de este caminar colectivo, a sumar su voz y su fuerza en esta gran minga por la vida, la dignidad y el futuro de Colombia. ¡Llegó el tiempo de los pueblos, el camino es la vida!”, concluyó Quilcué.

¿En qué estarán los otros candidatos?

En contraste, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también acelera su despliegue territorial. Respaldada por 17 exmandatarios regionales, adelanta una gira nacional que ya tuvo paradas en Santander y otras ciudades, buscando consolidar apoyos en sectores políticos tradicionales y liderazgos locales.

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella, llamó a los mandatarios locales a prepararse para apoyarlo en las urnas.

“Prepárense, alcaldes de la patria, prioricen las obras más importantes de sus municipios porque vamos a llegar al gobierno con José Manuel Restrepo a ejecutar el presupuesto con ustedes”. La declaración busca proyectar una propuesta de gobierno enfocada en la ejecución territorial.

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Así, mientras avanza la cuenta regresiva hacia las urnas, las campañas se juegan en las carreteras, plazas y encuentros comunitarios. El pulso electoral se define cada vez más en el contacto directo con los votantes, en una Colombia diversa donde cada región puede inclinar la balanza.

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