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Iván Cepeda cerrará su campaña presidencial en la Plaza La Santamaría de Bogotá antes de la segunda vuelta

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizará el cierre de su campaña de segunda vuelta este sábado 13 de junio en la Plaza Cultural La Santamaría de Bogotá.

  • El evento se realizará el sábado 13 de junio en la Plaza Cultural La Santamaría. FOTO: Colprensa.
    El evento se realizará el sábado 13 de junio en la Plaza Cultural La Santamaría. FOTO: Colprensa.
  • La convocatoria para los asistentes está programada desde las 10:00 de la mañana. FOTO: Colprensa.
    La convocatoria para los asistentes está programada desde las 10:00 de la mañana. FOTO: Colprensa.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 55 minutos
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La convocatoria, anunciada a través de su cuenta de Instagram, está programada para las 10:00 de la mañana y se realizará a pocos días de la jornada electoral prevista para el 21 de junio.

La actividad fue presentada en redes sociales con el mensaje “Bogotá ¡Se la juega por la vida!”, donde además se informó que el encuentro tendrá lugar en la Plaza Cultural La Santamaría (antigua plaza de toros) y contará con la participación de seguidores de la campaña.

Siga leyendo: Guerra jurídica de Cepeda y Abelardo entró en fase aguda ¿quién gana?

De acuerdo con la información entregada por el equipo político, se prevé que hacia el mediodía el aspirante intervenga en tarima acompañado por congresistas y dirigentes afines al proyecto político del Pacto Histórico.

La convocatoria para los asistentes está programada desde las 10:00 de la mañana. FOTO: Colprensa.
La convocatoria para los asistentes está programada desde las 10:00 de la mañana. FOTO: Colprensa.

Lea también: A 10 días de las elecciones, Cepeda denunciará a De la Espriella ante Fiscalía y CPI, ¿por qué?

Detalles del evento de cierre en Bogotá

Los datos compartidos sobre la actividad incluyen los siguientes puntos:

Fecha: sábado 13 de junio.

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Plaza Cultural La Santamaría (Antigua Plaza de Toros), Bogotá.

Convocatoria: encuentro de cierre de campaña previo a la segunda vuelta presidencial.

La campaña decidió concentrar su acto final en la capital del país, ciudad donde ha fortalecido sus actividades durante las últimas semanas. La elección de Bogotá como sede del cierre forma parte de la estrategia de movilización de cara a la votación definitiva.

La Plaza Cultural La Santamaría ha sido escenario de distintos eventos públicos relacionados con el actual gobierno. El lugar adquirió relevancia dentro de la agenda oficial tras la aprobación de la prohibición de las corridas de toros, una iniciativa impulsada por sectores del Pacto Histórico. En ese mismo espacio también se desarrolló el acto de sanción presidencial de la norma.

Por otra parte, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene previsto realizar el cierre de su campaña el domingo 14 de junio en Buga, Valle del Cauca, dentro de las actividades programadas antes de la segunda vuelta presidencial.

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