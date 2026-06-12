Iván Cepeda cerrará su campaña presidencial en la Plaza La Santamaría de Bogotá antes de la segunda vuelta

La convocatoria, anunciada a través de su cuenta de Instagram, está programada para las 10:00 de la mañana y se realizará a pocos días de la jornada electoral prevista para el 21 de junio.

La actividad fue presentada en redes sociales con el mensaje “Bogotá ¡Se la juega por la vida!”, donde además se informó que el encuentro tendrá lugar en la Plaza Cultural La Santamaría (antigua plaza de toros) y contará con la participación de seguidores de la campaña.

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De acuerdo con la información entregada por el equipo político, se prevé que hacia el mediodía el aspirante intervenga en tarima acompañado por congresistas y dirigentes afines al proyecto político del Pacto Histórico.