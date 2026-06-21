Elecciones transcurren con normalidad en 31 capitales; Mitú es la única con novedades

Al menos 31 de las 32 ciudades capitales de Colombia reportan condiciones de normalidad para la segunda vuelta presidencial que inicia este domingo, informó este domingo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) a pocos minutos de la apertura de las urnas.
La única excepción es Mitú, donde persisten afectaciones por una falla en la línea de interconexión eléctrica causada por fuertes lluvias, vientos y descargas atmosféricas en las últimas horas.
La falla afectó la infraestructura asociada a la línea de transmisión de 34,5 kilovatios, aunque el servicio ha sido restablecido mediante generación alterna para permitir la operación de los principales circuitos de la ciudad mientras continúan los trabajos de diagnóstico y reparación.
Puede leer: En vivo | Se abren las urnas para la segunda vuelta presidencial: consulte horarios y puntos de votación