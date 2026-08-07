Así será la inédita posesión de De la Espriella: su primer discurso será desde un cantón militar

Colombia vivirá este 7 de agosto una posesión presidencial inédita. Por primera vez en la historia reciente, el acto de transmisión de mando se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede principal la ciudad de Cali.
La jornada estará dividida en dos escenarios. El primero será la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde Abelardo de la Espriella recibirá oficialmente la banda presidencial.
Posteriormente, el nuevo mandatario se trasladará al Cantón Militar Pichincha, donde pronunciará su primer discurso como jefe de Estado ante el país.
Fuentes cercanas al presidente electo confirmaron que, aunque inicialmente se contempló que en el Cantón Militar solo se realizaran los honores militares y la transmisión de mando, finalmente será allí donde se dirigirá por primera vez a los colombianos tras asumir oficialmente la Presidencia.
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