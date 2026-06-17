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11 congresistas de EE.UU. piden investigar presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con Saab y las AUC

Los legisladores cuestionaron la intromisión de Donald Trump en las elecciones colombianas y le hicieron varias solicitudes a la administración estadounidense.

  • Los legisladores del Partido Demócrata de EE.UU. pidieron investigar a Abelardo de la Espriella. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y @DCoronell
    Los legisladores del Partido Demócrata de EE.UU. pidieron investigar a Abelardo de la Espriella. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y @DCoronell
  • Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
    Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
  • Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
    Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
  • Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
    Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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A pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, un grupo de 11 legisladores demócratas de Estados Unidos envió una carta formal a altos funcionarios del gabinete estadounidense para solicitar una investigación exhaustiva sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La misiva es dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general encargado, Todd Blanche y denuncia lo que consideran una “injerencia descarada” por parte de la administración de Donald Trump en el proceso electoral de Colombia.

Lea también | Trump envió nuevo mensaje de apoyo a De la Espriella: “Como presidente, tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia”

Los congresistas demócratas expresaron su preocupación por el respaldo público que el presidente Trump y otros republicanos han dado a De la Espriella, quien se disputa la presidencia en segunda vuelta contra Iván Cepeda, pues en el documento sostuvieron que el historial del abogado y empresario es “sumamente inquietante” y podría contravenir las leyes de los Estados Unidos.

Por eso, los legisladores subrayaron que “en lugar de hacer campaña por él, nuestro gobierno (EE.UU) debería estar examinando sus vínculos con una organización designada como terrorista, un acusado de lavado de dinero y posibles irregularidades financieras relacionadas con compañías y transacciones inmobiliarias en Florida”.

Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell

Los integrantes de la bancada demócrata agregaron que “esta injerencia directa de funcionarios estadounidenses en las elecciones democráticas de otro país es incompatible con los principios de larga data de soberanía nacional y no injerencia, así como con el derecho internacional”.

¿Qué piden los congresistas demócratas sobre Abelardo de la Espriella?

Bajo este escenario, los congresistas firmantes le solicitaron a las autoridades estadounidenses que investiguen el origen de la fortuna de De la Espriella, específicamente los recursos utilizados para sus inversiones inmobiliarias en Florida.

También pidieron examinar sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo designado como organización terrorista en 2001, con cuyos líderes el candidato habría tenido “relaciones cercanas” y a quienes representó legalmente.

Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell

Los congresistas exigieron que se escrute la relación del abogado De la Espriella con Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Para esto, justificaron de sospechas de que Saab pudo financiar parcialmente algunas de las propiedades de De la Espriella en Estados Unidos.

Por último, reclamaron que se cesara cualquier intervención de Donald Trump en las elecciones colombianas, argumentando que el candidato podría representar una “amenaza para los intereses de Estados Unidos”.

En la carta destacaron que De la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, están vinculados a al menos 14 presuntas empresas fantasma en Florida y a adquisiciones de bienes raíces por millones de dólares con fondos de origen poco claro.

Además, mencionaron que el candidato fundó y dirigió Fipaz, una organización que presuntamente fue financiada por las AUC para expandir su influencia política.

La misiva fue firmada por 11 representantes demócratas, entre los que destacan Jesús “Chuy” García (Illinois) quien promovió la iniciativa. También firmaron Greg Casar (Texas), Rashida Tlaib (Michigan), Delia Ramírez (Illinois), Nydia Velázquez (Nueva York), Pramila Jayapal (Washington), Jan Schakowsky (Illinois), Summer Lee (Pensilvania), Maxwell Alejandro Frost (Florida), Jonathan Jackson (Illinois) y Mike Quigley (Illinois).

Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell
Esta es la carta que congresistas demócratas firmaron en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: @DCoronell

Siga leyendo: De la Espriella agradece respaldo de Trump y promete restablecimiento total de relaciones con Estados Unidos

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