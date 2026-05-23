Con Uribe, Jorge Barón y críticas a Petro: así fue el cierre de Paloma Valencia en Envigado

Desde Medellín, la candidata del Centro Democrático, y quien se pelea el segundo puesto en las encuestas, Paloma Valencia, tuvo su evento de cierre de campaña. En tarima la acompañaron el expresidente Álvaro Uribe, y animó Jorge Barón. Así se desarrolló el evento. “Las banderas arriba”, gritó más de una vez el hombre que estaba animando el acto de campaña de la candidata presidencial en el parque principal de Envigado este 23 de mayo. El evento hizo parte de su gira de cierres de campaña, que incluye eventos en el parque de Belén y en el de Rionegro, así como un cierre final en el Movistar Arena de Bogotá. La gente fue llegando a una esquina del parque de Envigado, donde fue la concentración. Antes de que llegara Paloma, hubo una muestra artística de tango; luego vino un toque de El Combo de las Estrellas.

Foto: Camilo Suárez

Se vieron personas con gorras y camisetas alusivas no solo a la campaña de Paloma y Juan Daniel Oviedo, sino a concejales y congresistas del Centro Democrático y de los partidos Liberal y Conservador.

Había pantallas en un sector del parque, justo al frente de la fuente del parque principal, como para que el que no alcanzara a ver la tarima pudiera ver. Sin embargo, no fueron casi necesarias, ya que alrededor de la cuarta parte del parque estaba realmente llena. Sonó el himno de Antioquia, que la multitud coreó sin mucho entusiasmo. Volvieron a subir las banderas. Unas de Antioquia y otras, cada una, amarillo, azul y rojo. Luego, la canción, una especie de merengue: “una mujer a la presidencia, Paloma Valencia, a la presidencia. Carácter firme, corazón gigante”, repetido una y otra vez. A ese ritmo salió Paloma, mientras otra vez se alzaron las banderas y sonó el himno, pero ahora de Colombia. A su lado, como ha sido frecuente, salieron el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la estrella del espectáculo, Jorge Barón. “¡Eeeeentusiasmo!’, gritó Barón, y luego, con los bomberos, echaron su tradicional “agüita para mi gente”, insignias que han pasado a la historia de Colombia. También estuvieron en tarima Martha Lucía Ramírez y líderes de la Gran Consulta como Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Héctor Londoño, líder político de Envigado, fue quien presentó a Paloma. “Los hombres le encomiendan a las mujeres lo más valioso que tienen: sus hijos. Estamos en Envigado diciéndoles que nos dejen construir su futuro eligiendo la primera mujer presidente de Colombia”, dijo. “Me duele que la paz total de Iván Cepeda nos tenga enterrando jóvenes periodistas por entrar a un municipio. Me entristece que cada veinte horas estén llevando un niño a la guerra. La paz total de Cepeda puso de rodillas a Colombia ante los violentos. Como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Lo primero que haré será acabar la paz total y reactivar las órdenes de captura de todos los criminales”, aseguró efusiva Valencia.