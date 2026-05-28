Tras eventos de Cepeda, CNE reitera a candidatos que está prohibido hacer reuniones en espacios abiertos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió a los candidatos presidenciales abstenerse de tener reuniones en espacios abiertos La determinación llega tras las convocatorias de Iván Cepeda, supuestamente en espacios privados, para hacer política en la costa Caribe.
Se supone que, según la ley colombiana, desde una semana antes de los comicios no se pueden realizar eventos en plaza pública de carácter proselitista ni divulgar encuestas electorales. Sin embargo, se reitera que se han hecho los eventos con la excusa de que son en “recintos privados”.
A pesar de que el pronunciamiento es del 28 de mayo, dice que “toda reunión de carácter político celebrada a partir del 25 de mayo de 2026 únicamente podrá llevarse a cabo en espacios cerrados”.
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