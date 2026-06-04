CNE confirma resultados presidenciales con menos del 0,7% de reclamaciones: así quedó el escrutinio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por finalizado el proceso de consolidación, verificación y declaración oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial, en un cierre que la autoridad calificó como plenamente regular y con altos estándares de coincidencia entre el conteo preliminar y el escrutinio definitivo.
Según el organismo, el proceso avanzó con el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en todo el país ya escrutadas, mientras que la coincidencia entre el preconteo y los resultados oficiales alcanzó el 99,94 %, una cifra que fue destacada como reflejo de estabilidad en el proceso electoral, ya que las reclamaciones presentadas por las campañas no superaron el 0,7 % de las mesas.