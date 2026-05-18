Claudia López: así se forjó la mujer frentera que quiere ser Presidenta

En el apartamento de Claudia López y Angélica Lozano —en pareja desde 2012, casadas el 16 de diciembre de 2019—, se distinguen los espacios de cada una: “Todo brilla, es evidente cuál es el escritorio de ella, porque el mío es un desorden”, dice la senadora a EL COLOMBIANO.
Contesta la llamada con afán, pero logra describir con precisión a la mujer con la que comparte la vida. Habla de cómo Claudia busca compensar el ajetreo de la vida pública —y de una campaña presidencial— con rutinas que le permiten desconectarse.
“Claudia es muy ñoña, devora libros. Compró como cuarenta en la Feria del libro. Le gustan los de historia, ensayo, ciencia política o análisis. Sí lee novela es histórica, aunque no es mucho de literatura”, cuenta Lozano.
La exalcaldesa de Bogotá se levanta temprano todos los días a hacer Chi Kung, una práctica china de meditación que aprendió en Costa Rica y que, según ha dicho en entrevistas, es “una manera de reflexión y conexión, más que un ejercicio”.
Con esos hábitos, se pensaría que es una persona reservada, al menos por ratos. Para una entrevista que le hizo este diario hace unas semanas, saludó tranquila y ligeramente cabizbaja, pero minutos después, frente a la cámara, se transformó para buscar dominar el escenario con ese tono frentero que la ha caracterizado en su vida pública.