“Si ganan Cepeda o Paloma van a gobernar Petro y Uribe en cuerpo ajeno”: Claudia López

Al llegar a su apartamento en el corazón de Chapinero en Bogotá para grabar esta entrevista, Claudia López se quita un tapabocas, saluda tranquila y ligeramente cabizbaja. Minutos después, frente a la cámara, a punto de grabar, parece otra persona; quiere dominar el escenario y tiene claro su discurso, como la mayoría de políticos, y a veces se sale la Claudia senadora que conoció el país: frentera y ácida. “Cepeda tiene que leer un ‘papelito’ hasta para decir va a ir a debatir, ¿lo vieron?”, dice con sorna. También reparte ironías y sablazos a sus otros contendores como Abelardo y Paloma.
La exalcaldesa de Bogotá no logró unir al centro político y a la primera vuelta llegarán divididos con Sergio Fajardo. Ella cree, sin embargo, que en los debates televisivos es en donde más puede crecer y así lo demostró hace unos días en el de Naturgas y Noticias Caracol.
EL COLOMBIANO habló sobre ese tema de coyuntura con López, pero también de sus propuestas y críticas que le hacen sus contradictores y la gente en redes sociales.