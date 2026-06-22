Así celebró De la Espriella su triunfo desde Barranquilla: crónica del discurso en el que prometió que gobernará “para todas y todos”

La frase sonó muchas veces y se hizo realidad: “La próxima vez que nos veamos seré su presidente”, decía una grabación de Abelardo de la Espriella que retumbaba a todo volumen en medio de los jingles de campaña en una tarima imponente ubicada en la rotonda del monumento “Ventana al Mundo” en Barranquilla; desde allí, el abogado costeño de 47 años le habló al país en la noche de ayer tras proclamarse presidente de la República de Colombia, según los datos del preconteo.
La promesa no se cumplió tan fácil, pero la frase no paraba de sonar, como otros slogans de esta campaña: “Firmes por la Patria”; “Los nunca contra los de siempre”; “Patria milagro y no patria miseria”.
De la Espriella obtuvo 12.959.542 que equivalen al 49,66 % de los votos e Iván Cepeda sacó 12.708.712 que son el 48,70 % según 99,9 % de la mesas. Un margen muy estrecho pues la diferencia es de 250.830 que son 0,96 %, una ventaja que no se veía desde hace 35 años.
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La mayoría de pronósticos, incluyendo encuestas y mediciones diarias, arrojaban una diferencia mayor. Algunos analistas se atrevían a sugerir una diferencia hasta de uno o dos millones de votos. En cualquier caso, aunque suene a lugar común, ganó la democracia. Y ganó porque los resultados volvieron a entregarse en tiempo récord y sobre las 5:30 de la tarde ya sabíamos el ganador del preconteo.
Pero también porque votamos el 63,6 % del censo electoral, un récord de participación desde que adquirimos el derecho al voto. Y aunque en esta segunda vuelta hubo un margen estrecho, se cae la narrativa de fraude que movió el presidente Gustavo Petro; si hubiera un plan orquestado para hacer ganar a uno u otro, la diferencia podría haber sido mucho más amplia.
Pero esta elección se definió a voto limpio. Es poco probable que el resultado se revierta porque la diferencia en el escrutinio y el preconteo suele ser mínima.