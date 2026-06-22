Así celebró De la Espriella su triunfo desde Barranquilla: crónica del discurso en el que prometió que gobernará “para todas y todos”

Pero esta elección se definió a voto limpio. Es poco probable que el resultado se revierta porque la diferencia en el escrutinio y el preconteo suele ser mínima.

Pero también porque votamos el 63,6 % del censo electoral, un récord de participación desde que adquirimos el derecho al voto. Y aunque en esta segunda vuelta hubo un margen estrecho, se cae la narrativa de fraude que movió el presidente Gustavo Petro; s i hubiera un plan orquestado para hacer ganar a uno u otro, la diferencia podría haber sido mucho más amplia.

La mayoría de pronósticos, incluyendo encuestas y mediciones diarias, arrojaban una diferencia mayor. Algunos analistas se atrevían a sugerir una diferencia hasta de uno o dos millones de votos. En cualquier caso, aunque suene a lugar común, ganó la democracia. Y ganó porque los resultados volvieron a entregarse en tiempo récord y sobre las 5:30 de la tarde ya sabíamos el ganador del preconteo.

De la Espriella obtuvo 12.959.542 que equivalen al 49,66 % de los votos e Iván Cepeda sacó 12.708.712 que son el 48,70 % según 99,9 % de la mesas. Un margen muy estrecho pues la diferencia es de 250.830 que son 0,96 %, una ventaja que no se veía desde hace 35 años.

La promesa no se cumplió tan fácil, pero la frase no paraba de sonar, como otros slogans de esta campaña: “ Firmes por la Patria” ; “Los nunca contra los de siempre”; “Patria milagro y no patria miseria”.

La frase sonó muchas veces y se hizo realidad: “La próxima vez que nos veamos seré su presidente”, decía una grabación de Abelardo de la Espriella que retumbaba a todo volumen en medio de los jingles de campaña en una tarima imponente ubicada en la rotonda del monumento “Ventana al Mundo” en Barranquilla; desde allí, el abogado costeño de 47 años le habló al país en la noche de ayer tras proclamarse presidente de la República de Colombia, según los datos del preconteo.

El sol iluminó el nerviosismo ante el margen tan estrecho. Aunque se mantenía la tendencia y Cepeda nunca logró superarlo en ningún boletín, algunas personas opinaban con sorpresa: “casi nos roban la elección”, decía un señor y otro al lado le respondía: “Erda, y Cepeda tantos votos de dónde”.

Una vez empezaron a llegar los primeros boletines que revelaban un cabeza a cabeza, la gente se pegó al celular y la música pasó a un segundo plano. Sonaba, pero no tan duro. De fondo repetían el repertorio de Silvestre Dangond –socio de Abelardo con la marca “Ron Defensor”— y cada tanto volvían los jingles.

No hay una elección reciente en la que Estados Unidos haya jugado un papel tan protagónico y que figuras de ese nivel vinieran a nuestro país. El ambiente en La Arenosa se confundía con el Mundial de fútbol: la gente este domingo salió vestida con la camiseta de la Selección Colombia, con vuvuzelas, globos, bengalas rojas y banderas. Así fueron llegando poco a poco a la rotonda de la Ventana al Mundo que por esa tarde y noche se convirtió en una ventana tapada por una tarima gigante y un sonido como para un festival de música junto al mar.

Antes del cierre de las urnas, la congresista de origen latino María Elvira Salazar, quien vino a Colombia para acompañar las elecciones, dio una rueda de prensa en Barranquilla y ratificó el apoyo de los republicanos a la campaña de los “Defensores de la Patria”. Lo mismo hizo el senador Bernie Moreno, de origen colombiano, desde Bogotá, quien sirvió como observador internacional.

Estuvo acompañado de sus padres, los abogados Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero. También estuvieron algunos de sus escuderos, como el también costeño Mauricio Gómez Amín, un senador liberal que renunció a su partido y desde hace meses le apostó a esa candidatura como jefe de debate, ahora es probable que se convierta en ministro del Interior.

EL COLOMBIANO estuvo en Barranquilla acompañando a De la Espriella –oriundo de Córdoba– desde el inicio de la jornada electoral y luego en su discurso en la noche. La capital del Atlántico es su lugar de residencia y sede principal. “ Ahora sí vamos a tener un presidente costeño, no joda”, decía una señora mientras su candidato votaba temprano en el colegio La Enseñanza junto a su familia e hijos.

Una vez el triunfo del preconteo fue irreversible, volvió la música a todo taco. Y empezaron a llegar más y más personas alrededor de la rotonda que se quedó pequeña para esa mancha amarilla vista por un helicóptero de la Policía que cada tanto pasaba.

Por un momento, los asistentes pensamos que “El Tigre” iba a dar su discurso de victoria temprano, sobre las 6 o máximo 7 pues así lo anunciaba el animador. Pero llegó un video de la campaña que anunciaba que antes de llegar a dar su discurso iba a haber una caravana. Los videos muestran a De la Espriella metido en una especie de urna de cristal como las que usan algunos papas que visitan países con riesgos de seguridad.

Esa misma urna, con vidrio blindado, la usó el candidato durante sus discursos.

“Gobernaré para todos y todas”

El abogado De la Espriella se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia moderna de Colombia con 48 años, los cuales cumplirá en el mes de julio. De la Espriella comenzó su discurso con un video emotivo rememorando algunos momentos trágicos y épicos de la historia de Colombia. Se trababa de un comparativo con estilo cinematográfico, que ponía todo lo negativo que ha sucedido en Colombia y los distintos tipos de patria que hemos sido desde lo negativo: el narcotráfico, el conflicto armado, la delincuencia, la corrupción.

Las imágenes mostraban momentos complejos de la historia del país como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán Sarmiento. Para luego poner a Pablo Escobar y a otros criminales. Inmediatamente después, salían Petro y varias de las figuras más notables de este Gobierno como Armando Benedetti —que se quiere lanzar para alcalde de Barranquilla—, Juliana Guerrero, Guillermo Alfonso Jaramillo y hasta una foto de Iván Cepeda junto a ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’.

Todo lo anterior en blanco y negro para luego pasar a los tipos de patria positivos según nuestra biodiversidad y gente. Ahí, el vídeo contó lo que vendría con la “patria milagro”. De repente, la pantalla se abre gigante, se abre y empieza la cuenta regresiva hasta que en el 1 sale desde arriba, como extraído de unos paneles que forman parte de la pantalla, el nuevo presidente de Colombia adentro de su urna.

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“Aquí está su tigre, está su presidente”, inició el jurista. El presidente electo estuvo en el escenario con su habitual cabina acompañado de su familia, con camiseta alusiva a la Selección Colombia. En su pronunciamiento, agradeció a las personas y a quien será su vicepresidente, el economista José Manuel Restrepo, quien sin duda se convirtió en una pieza fundamental de esta campaña al atraer a sectores del centro político y al darle un carácter más técnico a la candidatura por su experiencia como ministro de Hacienda y Comercio y rector de cuatro universidades prestigiosas.

Restrepo recalcó en sus palabras que, aunque hubo presiones en algunas zonas del país por parte de criminales, según él, estas no interfirieron para dar un giro en la Casa de Nariño. “¡Llegó el momento de la esperanza!”, exclamó.

“Me llena el corazón este fervor del pueblo colombiano”, destacó De la Espriella. “Con una gratitud infinita a Dios, comparezco ante ustedes para dar la noticia más importante: el pueblo colombiano me ha confiado para ser su próximo presidente”.

“No ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su camino, ha triunfado la verdad, ha triunfado la República”, resaltó. En su discurso, mencionó que con lo ocurrido este domingo, 21 de junio, comienza una nueva era en el país.

Asimismo, aludió a que termina “el enfrentamiento” y comienza el “servicio a la patria”.

“Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan, juro defenderla de aquellos que pretenden cambiarla por la tiranía”, recalcó Abelardo, agregando que no habrá persecuciones. El electo mandatario resaltó que no será delito pensar distinto y que como presidente representará la unión. “Esta noche el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz, sí se puede tener una patria milagro”.

Mencionó que no habrá lugar a la corrupción y a la politiquería y que su elección significa que sí se podrá gobernar de manera transparente. “Soy formado en las leyes respetuoso de la independencia de las cortes, del Congreso...”, dijo De la Espriella, resaltando que su gobierno será el del respeto a la institucionalidad y donde senadores y representantes podrán legislar sin presiones.

“No solo hemos vencido a los de siempre, sino a los fusiles que amenazaron en las zonas”, respondió De la Espriella, mencionando a las supuestas presiones que hubo en algunas regiones para votar a favor del candidato del oficialismo. Hizo un llamado a los abogados para cuidar los votos y cuidar “lo que el pueblo decidió” y resaltó que las redes sociales seguirán siendo el bastión de lucha. Esto en medio de la apretada victoria que fue menor a 250.000 votos.

Le advirtió a los corruptos que la autoridad se volverá a hacerse sentir y que no habrá impunidad. También le aclaró a narcotraficantes y terroristas que “Colombia vuelve a tener gobierno”. “La paz verdadera no nace de la impunidad, nace de la justicia”, subrayó.

“Colombia vuelve a hacer una democracia”, mencionó Abelardo sobre las relaciones internacionales y advirtió que no habrá acercamientos con aquellas naciones que no respeten las democracias.

”Hoy ha cesado la horrible noche”, expresó De la Espriella y resaltó que es bienvenido todo ciudadano del común. “Será la Colombia de todas las religiones, de todas las comunidades ancestrales, de los jóvenes...” “Convoco a los jóvenes, a los empresarios, a los campesinos... para que juntos caminemos, para que juntos construyamos, los convoco a hacer historia porque el futuro ya no pertenece a unos pocos, vuelve a pertenecer al pueblo de Colombia”.

“Respeten la voluntad del pueblo colombiano”, fue el mensaje que le envió Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda. “Al desconocer el resultado de las urnas no están desafiando al tigre, están desafiando a millones de colombianos”, subrayó. “Absténganse de desatar un incendio social”, exclamó el abogado, recalcando que no habrá “una tercera vuelta en las calles”.

“Preparen sus maletas para ejercer la oposición” y dejó claro que tendrán todas las garantías para ejercer la oposición. De la Espriella resaltó que se ha elegido una fórmula completa, pues su vicepresidente Restrepo “no será una llanta de repuesto, sino el motor” de su gobierno.

Agradeció a su esposa, a su familia y a su equipo de campaña. Se le reconoce a De la Espriella que el tono de su discurso fue conciliador, pero vehemente. Es decir, fue explícito en decir que “los derechos y las libertades de todos y todas serán respetados”.

En la noche de este domingo, el fervor por la victoria de De la Espriella se extendió de Barranquilla a otras ciudades del país que celebraban como si Colombia hubiera ganado el Mundial. Pero la otra mitad de los electores también exige que se respete su voto. La democracia está más que viva.