ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia. Obtuvo más de 12 millones de votos contra el candidato del gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Fue una campaña llena de sorpresas, en la que el favorito, hasta antes de la primera vuelta, siempre fue Cepeda. Contaba con movilización estatal y un presidente que hizo campaña de frente hasta el último día.
Con este resultado, el país da un giro político contundente y pone fin al ciclo del petrismo en la Casa de Nariño. De la Espriella, quien irrumpió en la política con un discurso de mano dura, seguridad y recuperación económica, logró capitalizar el desgaste del Gobierno y consolidar un bloque amplio de oposición que terminó siendo definitivo en las urnas.
Su victoria representa uno de los mayores remezones políticos de los últimos años; un abogado sin experiencia en cargos públicos, pero con una narrativa frontal contra Gustavo Petro y su proyecto político, ahora asumirá las riendas del país para el periodo 2026-2030.
Con el 98% de las mesas escrutadas, Iván Cepeda obtuvo 12.464.042 votos, frente a los 12.842 de Abelardo de la Espriella, en una elección voto a voto que mantuvo al país en suspenso hasta el final del escrutinio. La diferencia iba en apenas 302.637 sufragios.
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