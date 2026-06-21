ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia. Obtuvo más de 12 millones de votos contra el candidato del gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Fue una campaña llena de sorpresas, en la que el favorito, hasta antes de la primera vuelta, siempre fue Cepeda. Contaba con movilización estatal y un presidente que hizo campaña de frente hasta el último día. Con este resultado, el país da un giro político contundente y pone fin al ciclo del petrismo en la Casa de Nariño. De la Espriella, quien irrumpió en la política con un discurso de mano dura, seguridad y recuperación económica, logró capitalizar el desgaste del Gobierno y consolidar un bloque amplio de oposición que terminó siendo definitivo en las urnas. Su victoria representa uno de los mayores remezones políticos de los últimos años; un abogado sin experiencia en cargos públicos, pero con una narrativa frontal contra Gustavo Petro y su proyecto político, ahora asumirá las riendas del país para el periodo 2026-2030. Con el 98% de las mesas escrutadas, Iván Cepeda obtuvo 12.464.042 votos, frente a los 12.842 de Abelardo de la Espriella, en una elección voto a voto que mantuvo al país en suspenso hasta el final del escrutinio. La diferencia iba en apenas 302.637 sufragios. Puede leer: Los 90 decretos con los que Abelardo espera sacudir el país desde el 7 de agosto si gana las Presidencia

Instituciones cuidaron el voto

Varios guardianes cuidaron el proceso electoral, entre organizaciones estatales e independientes de Colombia y el mundo. Fue crucial el rol de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). También hubo entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y las misiones de observación internacionales como las de la Unión Europea y la OEA, así como la de Estados Unidos. De esta estuvo presente el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno, nacido en Bogotá y cercano a Donald Trump, quien regresó para acompañar la segunda vuelta. Desde el inicio de la jornada, el registrador nacional Hernán Penagos y otros altos funcionarios hicieron llamado a respetar los resultados. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a que solo reconocería el escrutinio; “le haré caso a los jueces”, dijo. Lo que se ve en medios de comunicación es el preconteo; el escrutinio lo hacen actores como jueces y notarios para verificar los votos. En primera vuelta, la coincidencia entre ambos fue del 99.94 %. Entérese: ¿Algunas propuestas de De la Espriella podrían afectar los derechos humanos? Esto dice organización de izquierda

El camino a la victoria de De la Espriella

Desde que De la Espriella pasó a segunda vuelta, la campaña de Cepeda pareció perder el norte durante las primeras semanas. Posiblemente estaban confiados en que ganarían en primera vuelta o, en su defecto, su rival sería Paloma Valencia, con la que polarizar la campaña con la figura del expresidente Álvaro Uribe les hubiera allanado el camino. En otras palabras, Cepeda no parece haberse preparado para una segunda vuelta contra De la Espriella y se confió. Después, sus equivocaciones vinieron desde el mismo 31 de mayo, momento en que desconoció los resultados de la primera vuelta. Tanto impacto tuvieron esas declaraciones que pesaron más que el discurso de De la Espriella, que también fue agresivo, mal iluminado y con transmisión intermitente. Al día siguiente, Cepeda publicó un mensaje cuestionando el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la campaña y los seguidores de De la Espriella. Desde ese momento, evidentemente, se incrementó el uso como expresión de desafío y confrontación con Cepeda. Conozca: El país dice a candidatos: “Aceptar los resultados es un deber democrático” Días después, un juez de la República le prohibió a De la Espriella y a sus seguidores usar la camiseta. Más gasolina para la campaña, ya que el candidato desacató la orden e invitó a sus seguidores a usarla lo más que pudieran antes de la primera vuelta. El 3 de junio, el abogado recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que generó fervor entre quienes lo apoyan y rechazo por parte del presidente Gustavo Petro, principalmente. Con ese apoyo vinieron las denuncias por parte de De la Espriella a supuestos compradores de votos por todo el país, a los que amenazó con que EE. UU. les quitaría la visa o los metería en la lista Clinton en caso de incurrir en este delito electoral. En esa primera semana tras la primera vuelta tuvo protagonismo José Manuel Restrepo, quien, como explicó EL COLOMBIANO, habría sido el encargado de recoger votantes de centro.

José Manuel Restrepo fue una figura clave en la estrategia de campaña de Abelardo de la Espriella durante las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Foto: Colprensa

Esta estrategia incluyó tender puentes con líderes de ese espectro, sobre todo aquellos de segundo nivel, ya que no se dio un apoyo de figuras como Sergio Fajardo o Juan Daniel Oviedo. Es decir, no hubo necesariamente líderes reconocidos, pero que en últimas mueven apoyos. Restrepo fue crucial para lograr esos acercamientos; desde el día siguiente de la primera vuelta se reunió con líderes de la sociedad civil y estuvo en universidades y otros espacios ciudadanos. Esa estrategia se potenció esa primera semana. Más tarde vinieron otras decisiones por parte de la justicia. Se revocó la prohibición de la camiseta, pero llegó otra orden: prohibido usar el eslogan de “Firmes por la Patria” y otros símbolos patrios. Otra vez, más gasolina para la campaña. Sin embargo, la Corte Constitucional revocó la decisión. Adicionalmente, vinieron cuestionamientos a De la Espriella por su ciudadanía estadounidense. Un grupo de académicos y exmagistrados publicó una carta que exponía por qué el juramento que se hace para asumir esa ciudadanía representaba conflictos de interés. De hecho, por otro lado, llegó una demanda al CNE intentando tumbar la candidatura, pero fue desestimada. Entérese: José Manuel Restrepo: el virtual nuevo vicepresidente que le suma manejo del Estado a De la Espriella

El “outsider” que ahora es presidente

Pero, ¿cómo un “outsider” sin experiencia en lo público y en la política ganó las elecciones presidenciales? Por años, De la Espriella había sido abogado penalista. Sus clientes fueron desde el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, hasta la víctima de ataque con ácido Natalia Ponce de León. También ha sido empresario; su marca personal, De la Espriella Style, ha vendido productos que han variado entre la ropa para hombre y el ron “Defensor”. De la Espriella anunció su candidatura el 16 de julio de 2025. “Hace años le dije al país que solo entraría en la política en un caso extremo. Ese momento ha llegado. Colombia vive hoy sus horas más oscuras. La tragedia ya no es una posibilidad remota, es una posibilidad que clama por nosotros los patriotas que no estamos dispuestos a dejarla sucumbir”, dijo ese día en un video. Y agregó una de las frases que más se le escucharía en campaña: “Un hombre no puede escapar de su destino”. Conozca: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda El lunes 3 de noviembre, De la Espriella dio su primer golpe en el que mostró que tenía apoyos: llenó el Movistar Arena de Bogotá, con capacidad para 14.000 espectadores. Luego, el 4 de diciembre, entregó más de 5 millones de firmas a la Registraduría. Sin embargo, solo le fueron avalados cerca de 2 millones, por lo que se generaron cuestionamientos. Ante el CNE se presentó una denuncia para anular la campaña por las 3 millones de firmas que no fueron válidas. Sin embargo, como cumplió con el mínimo de firmas válidas, la denuncia fue desestimada.

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia tras el resultado del preconteo en la segunda vuelta de las elecciones de 2026. Foto: EL COLOMBIANO

Una de las decisiones más importantes de la campaña de Abelardo de la Espriella fue no haber participado en ninguna consulta. Cuando estas se dieron el 8 de marzo y la Gran Consulta por Colombia sacó más de 6 millones de votos; las cosas no se veían fáciles para De la Espriella. Pero se mantuvo. Solo dos días después, el 10 de marzo, nombró a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial. En sus palabras, lo hizo sin cálculos políticos, por lo que le sorprendió cómo Restrepo se “puso la camiseta” desde primera vuelta para conseguir apoyos y darle rigor a las propuestas. Desde eso, la campaña de De la Espriella entendió que su rival a vencer en primera vuelta no era Iván Cepeda, sino Paloma Valencia. Montaron la narrativa de “los nunca” contra “los de siempre”, la asociaron con el expresidente Juan Manuel Santos, cuestionaron la figura de Juan Daniel Oviedo y las cuentas afines a De la Espriella, así como influenciadores de su campaña, inventaron mentiras en contra de esa fórmula presidencial. Esa estrategia dio frutos. Por eso y otros errores de la campaña de Valencia, la senadora se desplomó en las encuestas mientras De la Espriella subió, catapultado por su campaña de mercadeo, la movilización de emociones y el “voto útil”. El 31 de mayo dio la sorpresa; le ganó a Cepeda con 10.3 contra 9.6 millones de votos. Y, como se dijo, después de ganar con cerca de 13 millones de votos, el 7 de agosto se posesionará como presidente de la República. Como ha dicho en diferentes entrevistas, de entrada firmaría 90 decretos el 7 de agosto, relacionados con temas como seguridad, economía, salud, recorte estatal, generación de empleo y educación. La idea es que, mientras su equipo arma la agenda legislativa y teje acuerdos en el Congreso, esos decretos sirvan como la primera señal de hacia dónde quiere llevar el país. Continúe leyendo: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

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