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“Germán le entregó sus programas bandera”: familia de Vargas Lleras reitera apoyo a De la Espriella

La familia del fallecido exvicepresidente habló de los puntos por los que apoyan la candidatura de Abelardo de la Espriella. ¿Qué dijeron?

  • Abelardo de la Espriella ha recibido el apoyo de Cambio Radical, partido al que pertenecía Germán Vargas Lleras. Foto: Cortesía/El Colombiano
    Abelardo de la Espriella ha recibido el apoyo de Cambio Radical, partido al que pertenecía Germán Vargas Lleras. Foto: Cortesía/El Colombiano
El Colombiano
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hace 46 minutos
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La familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Este llegó en el lanzamiento de un libro que recoge diferentes columnas de opinión escritas por el líder político a través de los años.

También reafirman el apoyo del partido Cambio Radical, que se la ha jugado por el abogado desde el principio. Pese a que él ha rechazado en público el apoyo de partidos tradicionales, diferentes sectores provenientes de ellos se han subido a ese bus en diferentes momentos de la campaña.

“Mi papá siempre habló de llegar unidos a las elecciones. Lo dijo desde el año pasado, mucho antes de que iniciara la contienda electoral. Hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato y el partido Cambio Radical lo está apoyando tanto como la mayoría de los colombianos”, dijo Clemencia Vargas, hija del fallecido exvicepresidente.

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Por su parte, su hermano, Enrique Vargas Lleras, dijo: “Nosotros como familia Vargas creemos que la campaña del doctor Abelardo recoge las principales banderas de Germán Vargas, especialmente lo que tiene que ver con orden público, salud, desarrollo territorial, políticas sociales”.

Luego lo dijo de otra manera: “la campaña de De la Espriella recoge integralmente el programa que Germán Vargas había preparado hace varios años para el país. El propio Germán Vargas le entregó sus programas bandera para que fueran incorporados”.

Su otro hermano, José Antonio Vargas Lleras, dijo que “la voz de (Germán) sigue presente en los debates que estamos teniendo. Supo señalar y prender todas las alarmas sobre lo que puede pasar a este país si seguimos por este camino, si insisten estas ideas que ha venido desarrollando este gobierno y si no somos capaces de cambiar el rumbo”.

Queda por verse si un eventual gobierno de De la Espriella aplicaría estos programas, que se centraron en temas como la construcción de vivienda social y megaproyectos de infraestructura.

El propio De la Espriella afirmó en el entierro de Vargas Lleras que “si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente” dijo, así como que consideraba un político que ejecutaba con resultados, lejos del discurso vacío.

“Nos corresponde a nosotros honrarlo, defender ese legado, defender sus banderas, y sacar a Colombia adelante que era su gran sueño y su más grande preocupación” concluyó.

El primer apoyo

Los primeros apoyos de la familia se dieron a través de su hija, Clemencia Vargas, a pocos días de que falleciera su padre a principios de mayo. Y es que Vargas Lleras hizo varios llamados para apoyar a la candidatura de derecha que fuera de primero en las encuestas. En ese momento, De la Espriella ya había superado a Paloma Valencia.

“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, escribió Clemencia Vargas en una historia compartida en sus redes. El mensaje lo cerró con la frase: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.

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Antes de esta publicación, Clemencia Vargas se pronunció en varias entrevistas radiales sobre la coyuntura electoral y el legado político de su padre, quien no llegó a la Presidencia de la República pese a haber sido aspirante en las contiendas de 2010 y de 2018.

“Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el gran legado que los colombianos le podemos hacer a mi papá”, dijo en Blu Radio.

En diálogo con La FM, agregó que “la mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones”.

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