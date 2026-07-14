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Yeferson Cossio fue robado en Ámsterdam: así quedó su carro

Cossio mostró el vehículo afectado y reveló los objetos de valor que perdió.

  • Yeferson Cossio mostró en redes sociales los daños que sufrió el vehículo tras ser víctima de un robo en Ámsterdam. FOTO: Redes sociales.
    Yeferson Cossio mostró en redes sociales los daños que sufrió el vehículo tras ser víctima de un robo en Ámsterdam. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Yeferson Cossio volvió a ser protagonista en redes sociales luego de revelar que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Europa. El creador de contenido colombiano compartió con sus seguidores un video en el que mostró los daños que sufrió el vehículo en el que se movilizaba por Ámsterdam, Países Bajos.

En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, se observa una de las ventanas del carro completamente destruida, una señal del método que habrían utilizado los delincuentes para ingresar al automotor y llevarse varios objetos personales.

El video rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas y generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron al hecho y a la forma en la que el influenciador relató lo ocurrido.

“Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso”, expresó Cossio mientras grababa el estado del vehículo y explicaba la situación.

Según contó el antioqueño, entre los elementos hurtados estaban una cámara profesional y un lente fotográfico, equipos que tienen un alto valor económico y que además hacen parte de sus herramientas de trabajo como creador de contenido.

Conozca: En Medellín rechazan concurso del influenciador Yeferson Cossio que ofrece cirugías estéticas como premio

Aunque no entregó una cifra exacta sobre las pérdidas, dejó claro que se trató de objetos costosos. Sin embargo, aseguró que hubo un elemento importante que no fue robado: su billetera, una situación que evitó mayores complicaciones durante su viaje.

El creador de contenido no dio detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el robo ni confirmó si interpuso una denuncia ante las autoridades neerlandesas. Tampoco se conoce hasta el momento si existen registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio en Ámsterdam?
El creador de contenido colombiano contó que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Ámsterdam, donde delincuentes rompieron una ventana del vehículo en el que viajaba.
¿Qué le robaron a Yeferson Cossio?
Según relató, los delincuentes se llevaron una cámara profesional y un lente fotográfico, equipos que utiliza para su trabajo como creador de contenido.
¿Cuánto dinero perdió Yeferson Cossio en el robo?
El influenciador no reveló una cifra exacta sobre el valor de los objetos hurtados, pero aseguró que eran pertenencias de alto costo.

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