Yeferson Cossio fue robado en Ámsterdam: así quedó su carro

Yeferson Cossio volvió a ser protagonista en redes sociales luego de revelar que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Europa. El creador de contenido colombiano compartió con sus seguidores un video en el que mostró los daños que sufrió el vehículo en el que se movilizaba por Ámsterdam, Países Bajos.

En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, se observa una de las ventanas del carro completamente destruida, una señal del método que habrían utilizado los delincuentes para ingresar al automotor y llevarse varios objetos personales.

El video rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas y generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron al hecho y a la forma en la que el influenciador relató lo ocurrido.