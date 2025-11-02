Entre la greda y la viña: un viaje por las tradiciones de Santiago de Chile

Aunque uno viva entre montañas, es inevitable llegar a Santiago de Chile y no sorprenderse con la majestuosa cordillera de los Andes. Esa cadena montañosa de picos blancos sirve de telón para la que es hoy en día una de las mejores ciudades para vivir de Latinoamérica, según varios listados como el Global Liavility Index de The Economist, gracias a su economía, su educación y, principalmente, a su innovadora infraestructura.
Lea también: El sueño chileno
La modernidad se hace evidente al caminar por sus calles y ver los parques, los rascacielos –el Sky Costanera, el segundo edificio más alto de la región con 62 pisos y 300 metros de altura– y los barrios, cada pequeño detalle hace sentir a los casi dos millones de turistas que llegan anualmente que Santiago es innovadora. Pero aunque esta faceta de la ciudad pueda encantar a muchos, hay quien también recorre la capital chilena con el objetivo de aprender de la cultura y las tradiciones. De hecho, hay experiencias turísticas diseñadas con este objetivo, y también con el propósito de navegar en 484 años de historia.