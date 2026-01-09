Camine conmigo: el Safari Ribereño de Cocorná y liberación de tortugas

Estación Cocorná es un corregimiento de Puerto Triunfo, en el Oriente antioqueño, a cinco horas de Medellín. Pero decirlo así es quedarse corto. Cocorná no se mide en kilómetros ni en horas, sino en silencios, en verdes imposibles y en la forma en que la gente todavía mira a los ojos.
Aquí el clima es cálido y húmedo, la temperatura oscila entre los 23 y los 30 grados, y la altitud apenas alcanza los 150 metros sobre el nivel del mar. Todo parece sencillo, pero nada lo es. Este lugar, rodeado por el río Cocorná y abrazado por el Magdalena Medio, guarda uno de los ejemplos más honestos de ecoturismo comunitario.
Su corazón late en un proyecto que ha cambiado el destino del pueblo: el Centro de Conservación de la Tortuga de Río, liderado por Isabel Romero —Chava—, una mujer que decidió romper con la herencia de la caza para sembrar futuro.
Le puede interesar: Camine conmigo: Betulia–Concordia, recorriendo el balcón del Suroeste para recordar quiénes somos