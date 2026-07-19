Qué hacer en Guadalajara: los lugares imprescindibles para conocer la capital de Jalisco

Hay ciudades que se visitan y otras que se viven. Guadalajara pertenece a esa segunda categoría. Basta con poner un pie sobre sus calles para entender que aquí el tiempo parece caminar al ritmo de un mariachi, que los colores tienen un brillo distinto y que la historia no se guarda en los museos, sino que respira en cada plaza, en cada mercado y en cada conversación.
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La capital del estado de Jalisco no necesita presentaciones. Es la cuna del tequila y del mariachi, dos de los símbolos más universales de México, pero también una metrópoli moderna que ha sabido conservar el alma de un pueblo orgulloso de sus raíces.
El viaje suele comenzar en el Centro Histórico, donde la imponente Catedral de Guadalajara domina el paisaje con sus torres neogóticas. A pocos pasos aparecen el Teatro Degollado, una joya arquitectónica del siglo XIX, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y el majestuoso Palacio de Gobierno, cuyas paredes narran episodios de la historia mexicana a través de los murales de José Clemente Orozco. Caminar por este sector es recorrer siglos de cultura condensados en unas pocas cuadras.
Pero Guadalajara no se descubre únicamente mirando edificios. También se saborea.