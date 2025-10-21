Tribunal declaró civilmente responsable a Caracol Televisión por los daños sufridos por una exparticipante del Desafío 2006

El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo en el que declaró ineficaz una cláusula de exoneración de responsabilidad incluida por Caracol Televisión S.A. en el contrato suscrito con la exparticipante del Desafío 2006, Ángela Gisela Ordóñez Vinasco, quien en ese entonces se había accidentado durante una de las pruebas.
El magistrado de la Sala Sexta Civil de Decisión del alto Tribunal, Juan Carlos Cerón Díaz, revocó una sentencia anterior proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito y declaró a la productora civilmente responsable por los perjuicios sufridos por la demandante a raíz del accidente.