Estas son las 19 mujeres empresarias más admiradas de Colombia, según Merco 2025

El liderazgo femenino sigue ganando espacio en la alta dirección colombiana. Según el nuevo ranking de Merco Líderes 2025, 19 mujeres fueron reconocidas entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país, una cifra que demuestra la consolidación de la dirigencia de ellas en sectores clave de la economía. Entre las novedades, dos ejecutivas se abren paso en el listado por primera vez: Ivonne Orozco Vasconsellos, de Keralty / Organización Sanitas, y Karen Brazdys Villegas, de Brinsa, quienes debutan en la clasificación nacional de reputación corporativa. Aunque todavía son minoría frente a los hombres, las mujeres que figuran en el ranking representan diversidad de sectores, desde la banca y la industria alimentaria hasta la educación, la salud y la tecnología. Lea más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025

Beatriz Fernández y Camila Escobar, las mujeres en el Top 10

El Top 10 de Merco Líderes 2025 confirmó una vez más el peso de las mujeres en las empresas más admiradas del país. Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes & Waffles, se mantiene en el tercer lugar del listado, consolidándose como una de las líderes más queridas por su estilo de gestión empático y su modelo de negocio incluyente, que emplea principalmente a mujeres cabeza de hogar. Por su parte, Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez), escaló cuatro posiciones y se ubicó en el sexto puesto, destacada por su visión sostenible y su apuesta por el empoderamiento rural de las comunidades cafeteras. En un entorno empresarial históricamente dominado por hombres, su presencia en el Top 10 marca un precedente importante para las futuras generaciones de ejecutivas colombianas.

Camila Escobar, presidenta de Procafecol.

Aunque el aumento de mujeres en el ranking Merco 2025 es un signo positivo, todavía queda camino por recorrer. De los 100 líderes con mejor reputación, solo 19 son mujeres, es decir, menos del 20%. Aun así, su presencia sostenida y su ascenso en las posiciones más altas del listado reflejan un cambio de fondo. Leer más: Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025

Principales empresarias en Merco Líderes 2025:

3. Beatriz Fernández – Crepes & Waffles 6. Camila Escobar Corredor – Procafecol (Juan Valdez) 11. María Lorena Gutiérrez Botero – Grupo Aval 16. Liliana Restrepo Arenas – Frisby 18. Claudia Patricia Restrepo Montoya – Universidad EAFIT 20. Juana Francisca Llano Cadavid – Suramericana 23. Marcela Torres Córdoba – Nu Colombia 25. Carolina Espitia Manrique – Alpina 30. Raquel Bernal Salazar – Universidad de Los Andes 36. Brigitte Baptiste – Universidad EAN 40. María Andrea Vargas Silva – Natura Cosméticos 45. María Fernanda Suárez Londoño – Banco Popular 70. Sylvia Escovar Gómez 84. Ivonne Orozco Vasconsellos – Keralty / Organización Sanitas 88. Lina Monsalve Soto – ex Mercado Libre 90. Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres – Cerrejón 91. Ángela María Hurtado Castro – JP Morgan 94. Tatiana Mejía Casas – Tostao Café y Pan 98. Karen Brazdys Villegas – Brinsa