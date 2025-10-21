x

Estas son las 19 mujeres empresarias más admiradas de Colombia, según Merco 2025

El ranking Merco Líderes 2025 destacó a 19 mujeres entre los 100 líderes con mejor reputación empresarial en Colombia, dos de ellas en el Top 10.

  • Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes & Waffles; Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez); y María Lorena Gutiérrez Botero, presidenta del Grupo Aval, encabezan a lista de mujeres más reputadas de Colombia en 2025. FOTO: Cortesía empresas.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

21 de octubre de 2025
bookmark

El liderazgo femenino sigue ganando espacio en la alta dirección colombiana. Según el nuevo ranking de Merco Líderes 2025, 19 mujeres fueron reconocidas entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país, una cifra que demuestra la consolidación de la dirigencia de ellas en sectores clave de la economía.

Entre las novedades, dos ejecutivas se abren paso en el listado por primera vez: Ivonne Orozco Vasconsellos, de Keralty / Organización Sanitas, y Karen Brazdys Villegas, de Brinsa, quienes debutan en la clasificación nacional de reputación corporativa.

Aunque todavía son minoría frente a los hombres, las mujeres que figuran en el ranking representan diversidad de sectores, desde la banca y la industria alimentaria hasta la educación, la salud y la tecnología.

Lea más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025

Beatriz Fernández y Camila Escobar, las mujeres en el Top 10

El Top 10 de Merco Líderes 2025 confirmó una vez más el peso de las mujeres en las empresas más admiradas del país.

Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes & Waffles, se mantiene en el tercer lugar del listado, consolidándose como una de las líderes más queridas por su estilo de gestión empático y su modelo de negocio incluyente, que emplea principalmente a mujeres cabeza de hogar.

Por su parte, Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez), escaló cuatro posiciones y se ubicó en el sexto puesto, destacada por su visión sostenible y su apuesta por el empoderamiento rural de las comunidades cafeteras.

En un entorno empresarial históricamente dominado por hombres, su presencia en el Top 10 marca un precedente importante para las futuras generaciones de ejecutivas colombianas.

Camila Escobar, presidenta de Procafecol.
Aunque el aumento de mujeres en el ranking Merco 2025 es un signo positivo, todavía queda camino por recorrer. De los 100 líderes con mejor reputación, solo 19 son mujeres, es decir, menos del 20%.

Aun así, su presencia sostenida y su ascenso en las posiciones más altas del listado reflejan un cambio de fondo.

Leer más: Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025

Principales empresarias en Merco Líderes 2025:

3. Beatriz Fernández – Crepes & Waffles

6. Camila Escobar Corredor – Procafecol (Juan Valdez)

11. María Lorena Gutiérrez Botero – Grupo Aval

16. Liliana Restrepo Arenas – Frisby

18. Claudia Patricia Restrepo Montoya – Universidad EAFIT

20. Juana Francisca Llano Cadavid – Suramericana

23. Marcela Torres Córdoba – Nu Colombia

25. Carolina Espitia Manrique – Alpina

30. Raquel Bernal Salazar – Universidad de Los Andes

36. Brigitte Baptiste – Universidad EAN

40. María Andrea Vargas Silva – Natura Cosméticos

45. María Fernanda Suárez Londoño – Banco Popular

70. Sylvia Escovar Gómez

84. Ivonne Orozco Vasconsellos – Keralty / Organización Sanitas

88. Lina Monsalve Soto – ex Mercado Libre

90. Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres – Cerrejón

91. Ángela María Hurtado Castro – JP Morgan

94. Tatiana Mejía Casas – Tostao Café y Pan

98. Karen Brazdys Villegas – Brinsa

InfogrÃ¡fico
Entérese más: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

Además, tres líderes registran los mayores ascensos frente al ranking de 2024. Del puesto 79 al 16 escaló Liliana Restrepo Arenas, de Frisby; del 71 al 17 subió José Manuel Restrepo Abondano, de la Universidad EIA; y del 72 al 25 ascendió Carolina Espitia Manrique, de Alpina.

Puede conocer: “Desde 1992 no veíamos una cosecha cafetera como esta en Colombia”: Germán Bahamón

Para José María San Segundo, CEO global de Merco, la reputación empresarial y la del líder son dos caras de la misma moneda. “La reputación de las compañías afecta directamente a la figura de sus directivos, pero también la del CEO condiciona la percepción pública de la organización. Solo si se mantiene ese círculo virtuoso se garantiza el éxito a largo plazo”, enfatizó.

Temas recomendados

Equidad de género
Mujeres
Empresas
Grupo Aval
Brecha de género
Empresario
Procafecol
Colombia
Juan Valdez
María Lorena Gutiérrez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
