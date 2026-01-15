Actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras ser señalado de abuso sexual infantil en EE. UU.

Luego de una orden de arresto emitida en su contra el pasado viernes, 9 de enero, el actor Timothy Busfield finalmente se entregó a las autoridades. Así lo confirmó el ganador del Emmy en un video conocido por el portal TMZ en el que anunciaba que se entregaría a la policía en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Lea aquí: Julio Iglesias fue denunciado de agresión sexual por dos exempleadas “Hola a todos, soy Tim. Seguro que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque; aquí estoy. Recibí la llamada el viernes por la noche, tuve que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y manejé 3.200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles”, se le escucha al actor en la grabación.

Busfield, esposo de la también reconocida actriz y productora Melissa Gilbert, enfrenta dos cargos por contacto sexual criminal y un cargo por abuso infantil en un caso que involucra a un menor y dos gemelos. “Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira”, se defendió en el video. Siga leyendo: Félix y Susana, un programa para aprender y prevenir abuso en la niñez Los padres de las víctimas declararon que los menores conocieron a Busfield en el set de la serie de Fox, La chica que limpia, después de que éste se incorporara como director en la segunda temporada. El actor, es conocido por sus apariciones en The West Wing, Field of Dreams y Thirtysomething, que le valió el Emmy como actor de reparto en una serie dramática en 1991, concluye el video pidiéndole a sus seguidores que “aguanten. Espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo”.