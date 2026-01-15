Actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades tras ser señalado de abuso sexual infantil en EE. UU.

Luego de una orden de arresto emitida en su contra el pasado viernes, 9 de enero, el actor Timothy Busfield finalmente se entregó a las autoridades.
Así lo confirmó el ganador del Emmy en un video conocido por el portal TMZ en el que anunciaba que se entregaría a la policía en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.
“Hola a todos, soy Tim. Seguro que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque; aquí estoy. Recibí la llamada el viernes por la noche, tuve que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y manejé 3.200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles”, se le escucha al actor en la grabación.