¡Vuelve Ted Lasso! Se confirma la fecha de su cuarta temporada

Ted Lasso, protagonizada y producida por el ganador del Emmy Jason Sudeikis, tendrá una cuarta temporada y se podrá ver este año por Apple TV.

La cuarta entrega de Ted Lasso hará su debut mundial el miércoles 5 de agosto con un episodio, seguido de nuevos capítulos cada miércoles hasta el 7 de octubre.

Puede leer: Cinco películas de Michael Jackson en plataformas si quedó con ganas de saber más del Rey del Pop

Esta nueva parte marca el regreso de los favoritos del público, incluyendo a la ganadora del Emmy, la actriz Hannah Waddingham, Juno Temple, el también ganador del Emmy Brett Goldstein, así como Brendan Hunt y Jeremy Swift; además de nuevas incorporaciones como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.