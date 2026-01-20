Tras más de 16 años, Suso el Paspi se despide de la televisión: ¿por qué?

Durante casi dos décadas, The Suso’s Show se consolidó como uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión colombiana. Ahora, Dany Alejandro Hoyos, el creador del formato y quien le da vida a Suso, confirmó que el show, transmitido cada domingo por Caracol Televisión, no va más. Le puede interesar: ¿Ya se vio la serie que viene de un manga japonés y habla de vinos? Se llama “Las gotas de Dios” Como reveló un comunicado oficial compartido por el humorista en su cuenta de X (antes Twitter), tras más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos, Hoyos “ha tomado la decisión de hacer una pausa en televisión para enfocarse en nuevos proyectos”. Desde hace varias semanas se venía hablando en medios de comunicación sobre la renuncia de Hoyos al canal, por lo que en esta publicación decidió despejar los rumores y aclarar los motivos del fin de su programa.

Los motivos detrás de la renuncia de Suso a Caracol Televisión

Lo primero que se dejó claro es que este adiós no se debe a una reducción del rating ni a problemas contractuales. “Aunque el canal Caracol Televisión está satisfecho con el rating y el resultado del programa ha sido exitoso, han aceptado la petición del comediante y esperan contar con Suso en el futuro”, asegura la publicación. También se explica que este no se trata del final de Suso, quien ya cuenta con una serie de espectáculos programados en escenarios nacionales e internacionales. El 21 de marzo, el humorista presentará Los monólogos de Suso, un show especial que se llevará a cabo en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en Medellín.

Ese mismo mes, Hoyos iniciará su gira en el exterior con una presentación en San José, Costa Rica, y luego, en abril, estará en tres ciudades de Florida, Estados Unidos, con El club de los vulnerables, una obra en la que Suso y Dany compartirán escenario. Este montaje también estará de gira por Colombia, con funciones en Bucaramanga, Bogotá, Cali y Neiva, y aún está a la espera de confirmar su paso por otras ciudades del país.

¿Dany Hoyos sin Suso? El nuevo proyecto “Cuando el show se acaba”

Otro de los proyectos de Hoyos para esta nueva etapa es realizar shows como él mismo, sin presentarse como Suso. El primero de ellos ya está programado y se llama Cuando el show se acaba, un formato humorístico en el que, por medio de anécdotas, contará qué es lo que pasa en su vida cuando no está en el escenario. Este se realizará el 14 de febrero en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en su ciudad natal. Suso inició su paso por la televisión en el canal local Telemedellín en 2011 y fue en 2016 cuando llegó a Caracol Televisión. Durante sus casi dos décadas con este programa de humor, llegó a tener invitados como Greeicy Rendón, Sebastián Yatra, Juanes, Karol G y J Balvin. Como aseguró el propio Hoyos, en 2026 su objetivo es seguir haciendo humor en los escenarios, pero esta vez con nuevos retos y formatos que le permitan crecer profesionalmente.



Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuándo será el capítulo final de Suso Show? Aunque no se ha dado una fecha exacta del capítulo final, el comediante confirmó que el formato no continuará en la programación del 2026, cerrando un ciclo de casi una década en el canal nacional. ¿Dónde se presentará Suso el Paspi en Medellín durante 2026?

Suso tendrá dos fechas clave en el Teatro Pablo Tobón Uribe: el 14 de febrero con su nuevo show “Cuando el show se acaba” y el 21 de marzo con “Los monólogos de Suso”.