¿Habrá serie de Omar Geles? Lo que se sabe del proyecto y la disputa familiar

El género vallenato tiene un historial probado en televisión. Producciones biográficas sobre Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Leandro Díaz, Rafael Escalona y Patricia Teherán han tenido alta acogida en canales y plataformas colombianas.

A poco más de dos años del fallecimiento de Omar Geles, en mayo de 2024, su nombre ha vuelto a circular en la industria del entretenimiento colombiano por versiones sobre una posible serie biográfica que llevaría su vida a la pantalla chica , y un presunto conflicto entre sus familiares por la administración de sus derechos de imagen y patrimonio musical.

La vida de Geles, cofundador de Los Diablitos, Rey Vallenato en 1989 y autor de más de 1.000 composiciones entre las que figuran Los caminos de la vida, Tarde lo conocí y Busca un confidente, representa un insumo atractivo para cualquier producción audiovisual.

Nacido en Mahates, Bolívar, el 15 de febrero de 1967, construyó un catálogo que trascendió las fronteras nacionales y fue grabado por diversos exponentes de la música latina.

Las especulaciones sobre el casting cobraron fuerza en espacios digitales especializados en el género. Según información difundida por la cuenta Casa del Vallenato, el artista Álex Martínez, quien ya interpretó a Kaleth Morales en una producción cinematográfica, estaría presentando pruebas de audición para un papel protagónico. Sin embargo, ni las plataformas de producción ni los familiares del artista han emitido un comunicado oficial que confirme la existencia de un proyecto audiovisual en desarrollo.

En paralelo a los rumores del casting, el portal BlogVallenato y emisiones de entretenimiento local han difundido versiones sobre tensiones internas en el entorno familiar del compositor.

De acuerdo con esos reportes, Hilda Geles, madre del artista, y Naiduth Geles, su hermana, habrían suscrito una supuesta cesión de derechos que dejaría por fuera a la viuda del cantante, Maren García, y a sus hijos menores.

Si bien esta versión no ha sido confirmada públicamente mediante documentos legales, a día de hoy no se registra un proceso judicial ni una demanda radicada formalmente por este motivo.

Pese a la ausencia de confirmación oficial, la conversación en redes sociales se alimentó de una publicación de Stephani Geles, hija del compositor, interpretada por la opinión pública como una alusión indirecta a la controversia: “Tomar decisiones sobre propiedades que no te pertenecen o actuar sin consultar a quienes sí tienen derecho jamás será lo correcto”.

Lea también: “Tú serás el dirigente”: los versos que Rafael Escalona le dedicó hace 25 años a Abelardo de la Espriella

El fondo del asunto es jurídico. Cualquier producción biográfica requiere el licenciamiento explícito de la imagen del artista, el uso de sus composiciones y la adaptación de su biografía, lo que exige un acuerdo legal claro entre la totalidad de los herederos legitimados por la ley colombiana.

Por eso, en medios se especula que, mientras no se formalice una postura conjunta o se esclarezca la titularidad de las autorizaciones, el proyecto de llevar la vida del juglar a la TV permanece en el terreno de las especulaciones.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas frecuentes: