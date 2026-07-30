Gobernador del Atlántico apoya sede presidencial en Barranquilla, pero lanzó una advertencia; ¿qué dijo?

Mientras Barranquilla se prepara para convertirse en una sede alterna de la Presidencia y las obras avanzan contrarreloj para que el 7 de agosto el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda trabajar desde “la arenosa”, el debate sobre la descentralización va más allá del lugar desde donde despache el mandatario.
El propio gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó la iniciativa, pero advirtió que el verdadero cambio dependerá de que las regiones administren más recursos.
En contexto: Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando?
La decisión de despachar desde Barranquilla de De la Espriella fue celebrada en el Caribe. Así lo hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien dijo que es un “hecho histórico” y reconoció que desde la Gobernación han puesto alrededor de 2.000 millones de pesos de recursos para eso.
“Realmente estamos muy contentos con las decisiones que ha tomado el presidente Abelardo de la Espriella de tener una de sus sedes de gobierno en Barranquilla. Él precisamente tiene su casa de habitación aquí y tendrá como centro de operaciones, entre otras, Barranquilla. Nosotros lo que queremos es que él tenga todas las comodidades”, dijo en entrevista con Blu Radio.