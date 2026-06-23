La reina del flow y el fenómeno en España: los han visto 120.000 personas en vivo

Comenzó en 2018 como una novela musical basada en el género del momento: el reguetón y hoy se ha convertido en un fenómeno de masas que traspasó las fronteras colombianas. Se trata de La reina del flow, una producción de Sony Pictures Television para Caracol Televisión que mezcló la música con historias de vida, de ambición, de amor, drama y más.
Hoy lleva tres temporadas, la tercera se estrenó a comienzos del año y se incluyó en el catálogo de Netflix. Esa primera semana de estreno ya ocupaba el lugar número 5 en el mundo en las series más vistas en la plataforma en un idioma que no fuera inglés.
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