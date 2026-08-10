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El VAR le negó a Nacional el empate ante América: ¿fue correcta la decisión?

El clásico dejó una acción polémica en los minutos finales que terminó marcando la diferencia y abrió el debate sobre la decisión arbitral.

  • Cristian “Chicho” Arango fue el autor del gol anulado a Nacional. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Cristian “Chicho” Arango fue el autor del gol anulado a Nacional. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 horas
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América de Cali consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre Atlético Nacional, pero el clásico terminó rodeado de polémica por una acción que pudo cambiar el resultado en los minutos finales.

Cuando transcurría el 90+3, Cristian “Chicho” Arango apareció para marcar el empate de Nacional. El delantero verdolaga venció al arquero brasileño Jean Fernandes y desató la celebración visitante.

Sin embargo, la anotación fue revisada por el VAR. Lisandro Castillo llamó al árbitro central, Bismarks Santiago, para que revisara una acción previa en la que el balón golpeó el brazo de William Tesillo.

Después de observar nuevamente la jugada, Santiago determinó que había mano y anuló el gol de Nacional. La decisión generó discusión, teniendo en cuenta que la acción se produjo en el intento de Tesillo por cabecear y que el contacto no pareció intencional.

Los analistas respaldaron al VAR

Pese a la polémica, los análisis arbitrales consultados coincidieron en que la decisión tomada por Santiago y Castillo fue correcta.

El analista arbitral Wílmer Barahona explicó que el balón impactó a Tesillo por debajo del hombro, en una zona considerada como mano, y que inmediatamente después el balón quedó a disposición de Arango, quien terminó convirtiendo.

“Mano sancionable”, escribió Barahona en su cuenta de X (@ArbitrajeFrente), respaldando la intervención del VAR.

En la misma línea se pronunció la cuenta especializada @ElVARCentral, que también consideró acertada la determinación de los árbitros.

“Nacional había marcado el empate parcial ante América, pero en la jugada previa hay una mano de William Tesillo. El defensor quiere cabecear, pero la pelota da en su brazo y termina haciendo una asistencia a Chicho Arango. Bien el VAR”, señaló.

Así, aunque la acción generó dudas entre los protagonistas y aficionados de Nacional, los dos análisis arbitrales coincidieron en que el contacto de Tesillo debía ser sancionado y que, al producirse inmediatamente antes del gol, el VAR tenía argumentos para intervenir.

La jugada terminó siendo determinante, pues Nacional se quedó sin el empate en el tramo final y América terminó celebrando una victoria por 1-0 en el clásico.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en los minutos finales del partido?
Nacional consiguió marcar en el tiempo de adición, pero la jugada fue revisada por el VAR debido a una acción previa que involucró a William Tesillo. El árbitro terminó anulando el tanto.
¿Qué dijeron los analistas arbitrales sobre la decisión?
Wílmer Barahona y la cuenta especializada @ElVARCentral coincidieron en que la intervención del VAR y la anulación del gol fueron correctas, al considerar sancionable el contacto del balón con el brazo de Tesillo.
¿Por qué fue tan importante la decisión?
Porque el gol de Cristian Arango habría significado el empate de Nacional en el tramo final. Al ser anulado, América conservó la ventaja 1-0 y terminó llevándose la victoria.

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