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¡Luto en la televisión! Murió el actor colombiano Waldo Urrego a sus 80 años

El actor llevaba más de 60 años en la televisión, convirtiéndose en el villano memorable con sus diversas apariciones en películas y series.

  • Waldo Urrego falleció en la madrugada de este sábado, 27 de junio. Fotos: @waldourrego
    Waldo Urrego falleció en la madrugada de este sábado, 27 de junio. Fotos: @waldourrego
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La televisión y el cine colombiano están de luto tras confirmarse la muerte del actor Waldo Urrego a sus 80 años. El artista le dedicó más de 6 décadas a la actuación, haciendo historia con personajes memorables.

Su fallecimiento se habría dado en la madrugada de este sábado, 27 de junio, según informó la revista Vea, por un infarto cardíaco sufrido durante esa semana, el cual debilitó gravemente su estado de salud.

Urrego nació en Bogotá el 22 de julio de 1945; sin embargo, vivió gran parte de su infancia y juventud en Quibdó, lugar donde despertó su vocación por la interpretación.

En cuanto a su carrera, comenzó en el año 1962, cuando la televisión apenas cumplía 8 años de haber llegado la televisión a Colombia. Se consolidó como uno de los villanos más memorables de la pantalla chica gracias a su imponente presencia escénica y voz inconfundible.

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“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del actor Waldo Urrego, un artista que dedicó más de seis décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión colombiana”, informó en su cuenta de X la Secretaría de Cultura de Bogotá.

Otras personalidades de la televisión colombiana como la actriz Catherine Mira le dedicó un mensaje al actor a través de sus redes sociales. “Mi querido Waldo, le doy a gracias a Dios por haberte tenido en mi vida, por haber compartido set, por tus consejos, tu cariño y tu apoyo siempre”, escribió la artista en Instagram

Dentro de sus personajes en la televisión está su participación en Amar y Vivir en 1988 con el papel de Cuéllar, siendo este el que lo catapultó como un antagonista para las producciones nacionales. Otro de los memorables es su personaje del capitán Hugo Escobar en La mujer del presidente en 1997, este fue un oficial del Inpec caracterizado por su crueldad y tortura hacia los prisioneros.

Fidel Franco en La vorágine, Saiter Ladrilleros en Los cuervos, Juancho López en La casa de las dos palmas e Hildebrando en La guerra de las rosas fueron otros personajes interpretados en la televisión. También estuvo en las producciones El Cartel de los sapos, Alias el mexicano, Hasta que la plata nos separe y Garzón y Esmeraldas.

En cuanto al cine, su palmarés incluye comedias como El paseo 5 y otras películas como Amar y Vivir, Ajuste de cuentas, Uno al año no hace daño y La agonía del difunto. Fue premiado con dos premios Simón Bolívar como mejor actor de reparto en 1989 (Amar y vivir) y 1990 (La Vorágine) como mejor actor protagónico, además de dos India Catalina en 1990 por La Vorágine y en 2022 por la nueva versión de Amar y vivir.

Urrego fue parte de la generación dorada del TPB (Teatro Popular de Bogotá) junto a figuras como Luis Alberto García y Víctor Hugo Morant. Trabajó con Fanny Mikey en el Teatro Nacional y se mantuvo activo en las tablas hasta poco antes de su muerte, participando en 2025 y 2026 en obras como La culebra y El rabo entre las piernas.

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