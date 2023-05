¿Sabía que hubo cubanos implicados en el Watergate? Esta serie se lo cuenta

Vazquez contó que sí conocía la historia porque además siempre le interesó, “mi tío Ramón González fue brigadista, fue prisionero político en Cuba, entonces eso siempre ha estado en mi casa y he hablado con él mucho a pesar de que él nunca ha querido hablar en concreto de esos días”.

Contrario a Yul, Alexis no sabía que en el famoso escándalo de Watergate había cubanos, cosa que le pasa a muchos: “Yo, al contrario de ellos que se criaron en los Estados Unidos, me crie en Cuba. Y entonces la información que tenía de Watergate era producto de que ese sistema político no funcionaba y el cubano sí. Yo me enteré de que había cubanos ahora. Los cubanos que nos criamos en Cuba jamás supimos que había compatriotas metidos en esa acción”.

“Yo viví Watergate”, dice Tony Plana, el recordado actor de la versión norteamericana de Betty, la fea. “Yo estaba en el college protestando contra la guerra en Vietnam, era muy inconsciente de lo que estaba pasando políticamente en ese tiempo, del 72 al 74, pero lo que me fascina de esta serie es que nos permite conocer estas personalidades que en muchos aspectos fueron como peones en este gran juego de ajedrez que, el rey, Nixon estaba como manipulando. Y entonces éramos los peones, la gente, los soldaditos pequeños que nos metieron ahí en esa locura sin mucha organización”.

Estos personajes ya murieron en la vida real, el más reciente fue justo Musculito Martínez, quien falleció en 2019. “Yo me siento muy conectado con este personaje porque él se consideraba un gran patriota, toda su vida, 30 años con la CIA. Y también estaba muy involucrado en diferentes emisiones clandestinas a la isla, sacando gente e infiltrando gente (...) En este escándalo el desastre fue otro y lo pagaron ellos y los cubanos se declararon culpables para no permitir más investigaciones”, dice Tony.