“La reina del flow”: vuelve la novela que se volvió un fenómeno global

Cuatro años tuvieron que esperar los fanáticos para la tercera temporada de La reina del flow. Fue en 2021 que la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow –interpretados por los actores Carolina Ramírez y Carlos Torres– quedó en pausa, dejando en suspenso a miles de seguidores, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y no es exageración: esta telenovela, producida por Caracol Televisión, desde su estreno en 2018 alcanzó el éxito internacional, tanto que en 2020 se convirtió en la primera producción colombiana en ganarse un Emmy Internacional en la categoría de Mejor telenovela.
Le puede interesar: La casa de los famosos vs. El Desafío: así fue el primer round por el rating en Colombia en 2026
“Hay demasiadas expectativas. Han pasado muchos años y no solo para mí: todo el público siente un poco lo que significa el regreso de esta producción tan exitosa. Siempre es un orgullo, porque uno ha trabajado muy duro durante muchos años, y no lo ha hecho solo. Hay un montón de gente alrededor que lo ha hecho posible. Yo creo que los proyectos son como una alineación de astros: la intervención de muchos talentos juntos. [...] Ese es el verdadero éxito. Nosotros no somos un ingrediente: somos un plato entero”, dijo Ramírez en conversación con EL COLOMBIANO.