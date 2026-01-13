“La reina del flow”: vuelve la novela que se volvió un fenómeno global

Cuatro años tuvieron que esperar los fanáticos para la tercera temporada de La reina del flow. Fue en 2021 que la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow –interpretados por los actores Carolina Ramírez y Carlos Torres– quedó en pausa, dejando en suspenso a miles de seguidores, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y no es exageración: esta telenovela, producida por Caracol Televisión, desde su estreno en 2018 alcanzó el éxito internacional, tanto que en 2020 se convirtió en la primera producción colombiana en ganarse un Emmy Internacional en la categoría de Mejor telenovela. Le puede interesar: La casa de los famosos vs. El Desafío: así fue el primer round por el rating en Colombia en 2026 “Hay demasiadas expectativas. Han pasado muchos años y no solo para mí: todo el público siente un poco lo que significa el regreso de esta producción tan exitosa. Siempre es un orgullo, porque uno ha trabajado muy duro durante muchos años, y no lo ha hecho solo. Hay un montón de gente alrededor que lo ha hecho posible. Yo creo que los proyectos son como una alineación de astros: la intervención de muchos talentos juntos. [...] Ese es el verdadero éxito. Nosotros no somos un ingrediente: somos un plato entero”, dijo Ramírez en conversación con EL COLOMBIANO.

A pesar de que los primeros avances de la nueva entrega se conocieron hace poco más de un mes, en 2025 la producción fue revelando, poco a poco, algunos detalles de lo que se vió a partir de este martes en Caracol y desde el miércoles en Netflix. A comienzos del año pasado, en Lanzarote y Fuerteventura –dos islas del archipiélago de Canarias, en España–, el elenco viajó para rodar algunas escenas, entre ellas las de un concierto, lo que hizo que La reina del flow se convirtiera en tendencia en redes sociales. Más tarde, en septiembre, en La Coruña y en el Movistar Arena de Madrid, María José Vargas, Juan Manuel Restrepo y Juan Palau ofrecieron dos conciertos a lleno total, confirmando el fenómeno en el que se ha convertido la telenovela en el país europeo. Es ahí cuando Ramírez, recordada por su papel de Policarpa Salavarrieta en La Pola, asegura que La reina del flow "es ya una institución". Y además de haber congregado y puesto a hablar a miles de personas sobre la nueva temporada incluso un año antes de su estreno, una de las cosas que sigue sorprendiendo a la actriz, que desde hace casi una década interpreta a Yeimy, "es el salto generacional. Tenemos fans que arrancaron siendo niños y que hoy, diez años después, ya no lo son tanto. Al mismo tiempo, nuevas generaciones se van sumando a lo que va pasando". Por su parte, Carlos Torres le dijo a EL COLOMBIANO que lo que no deja de sorprenderlo es el éxito internacional que ha tenido la telenovela. "Lo más especial de este proyecto es que La reina no se olvida: la gente la lleva en el corazón. Nosotros llevamos nueve años con la serie y cuando lo dices, muchos responden: "¿Qué? Pensé que llevaban tres". Eso es lo más bonito. Llego a España y el cariño es el mismo que cuando lanzamos la primera temporada, o incluso mayor, y lo vimos con los conciertos. Los conciertos se hicieron cuatro años después de haber terminado de rodar la segunda temporada y estaban llenos, como si estuviéramos estrenando la primera. Es una locura", asegura. Y a ese "plato entero", como lo llama Ramírez, en esta temporada volverán personajes como Irma (Mariana Gómez), Érik (Juan Manuel Restrepo) y Ligia (Adriana Arango), pero también se sumarán nuevas figuras, algo que ha generado polémica en los últimos meses, especialmente por la llegada de Sky, interpretada por la actriz y cantante Alisson Joan.