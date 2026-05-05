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Juan Pablo Raba reveló detalles sobre su participación en La casa de los espíritus: es el único actor colombiano en la serie

Raba interpreta al Tío Marcos en la primera adaptación en español de la novela de la escritora Isabel Allende. La serie es una producción de Prime Video, donde se estrenará un episodio cada semana hasta el 13 de mayo. EL COLOMBIANO conversó con el actor.

  • En 2025, Raba protagonizó Delirio, la serie de Netflix basada en la novela homónima de la escritora colombiana, Laura Restrepo. FOTO: Natalia Tirado.
    En 2025, Raba protagonizó Delirio, la serie de Netflix basada en la novela homónima de la escritora colombiana, Laura Restrepo. FOTO: Natalia Tirado.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 3 horas
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Cuando Isabel Allende vio la película que en 1993 protagonizaron Meryl Streep, Jeremy Irons y Winona Ryder basada en La casa de los espíritus, la novela que había publicado hacía once años, llegó a la conclusión de que no tenía “el sabor chileno que pensaba que le había dado al libro”. En cambio cuando le dio play a los primeros episodios de la nueva serie sintió que eso era lo que siempre debió haber sido.

La producción de Prime Video, que estrenó sus primeros tres capítulos el 29 de abril y que tendrá un episodio nuevo cada semana hasta el 13 de mayo, es la primera adaptación en español del libro que ha sido traducido a 42 idiomas y que ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo.

Entérese: La casa de los espíritus en Prime Video...

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