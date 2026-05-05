Juan Pablo Raba reveló detalles sobre su participación en La casa de los espíritus: es el único actor colombiano en la serie

Raba interpreta al Tío Marcos en la primera adaptación en español de la novela de la escritora Isabel Allende. La serie es una producción de Prime Video, donde se estrenará un episodio cada semana hasta el 13 de mayo. EL COLOMBIANO conversó con el actor.