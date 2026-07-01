Si le gusta la carrera espacial esta serie es para usted: For all mankind, por Apple TV

Desde 2019, mucho antes de que la misión Artemis o Perseverance, de la Nasa, comenzaran a generar noticias, una serie de ciencia ficción nos mostraba la carrera espacial como nunca antes en TV. Se trata de For All Mankind que se emite por Apple TV.
La serie, que estrenó este año su quinta temporada, parte de la premisa de ¿qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera sido la primera en llegar a la Luna en 1969?
Ahí comienza una competencia sin precedentes y a medida que avanzan las temporadas, la serie muestra el avance de décadas (desde los años 70 hasta el siglo XXI), todo esto con el acelerado avance de la tecnología y pasamos de la exploración lunar a tener bases y hasta minería y también ya se llegó a Marte (un pequeño adelanto a la realidad que se avecina).
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La serie estrenó en este 2026 una quinta temporada y se anunció una sexta y última entrega. Todas la temporadas pasadas las puede ver por Apple TV.
EL COLOMBIANO conversó con la actriz norteamericana Mireille Enos, quien llegó a la quinta temporada a interpretar a Celia Boyd, una oficial de seguridad de los Pacificadores en Marte.