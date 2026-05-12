Juana Acosta hará este año cine, teatro y televisión, ¿dónde ver sus proyectos?

Por Sergio Villamizar Hace tan sólo algunos días, la actriz colombiana Juana Acosta hizo realidad un nuevo sueño, asistir a los Premios Platino Xcaret en su más reciente edición en la Riviera Maya en México. Le puede interesar: Premios Platino 2026: esta es la lista completa de ganadores Para esta edición número 13 la actriz colombiana fue protagonista de su alfombra azul y habló sobre sus nuevos proyectos, como la segunda temporada de Medusa, su regreso al mundo del teatro con Bacanal y el debut de su hija en el mundo de la actuación, con quien actuó en la serie El Homenaje.

¿Vuelve al cine en pocas semanas con Perfectos Conocidos?

“En pocas semanas estrenamos en las salas de cine de España la película Perfectos Conocidos, que es el spin-off de Perfectos desconocidos, que es una película que yo hice hace ocho años con Alex de la Iglesia y ahora esta película nueva la dirige Javier Fesser, que es un director que me encanta y con el que tenía muchas ganas de trabajar”.

Medusa fue tendencia el año pasado en Netflix, ¿para cuando la segunda temporada?

“En septiembre se estrena la segunda temporada y estoy con muchas ganas de compartir con el público esta entrega que viene con nuevos personajes, que cuenta con una historia con una cierta oscuridad distinta a la primera y que creo que puede atrapar al público”.

También se acaban de estrenar los primeros capítulos de la nueva serie El Homenaje...

“Sí, es una serie que hice con Sky Showtime y que se va a estrenar en pocos meses en Prime Video, y es la serie en la cual está mi hija Lola, actuamos juntos. Ella ha hecho su debut como actriz conmigo, haciendo el papel de mi hija adoptiva, por lo que se ha vuelto para mí uno de los estrenos más emocionantes de toda mi carrera”.

¿Cómo ha sido tener a su hija como colega en un set de grabación?

“Es muy emocionante. Creo que las primeras veces en la vida te marcan, y que mi hija haya ha tenido la posibilidad de tener su primera vez como actriz conmigo, con su mamá, junto a un equipo espectacular como el que teníamos en esta serie, con un director como Sergio Cánovas que la acompañó, la impulsó y la contuvo. Fue una experiencia importante, inolvidable y emocionante. Y no es porque sea mi hija, pero está muy bien en la serie. Es una muy buena actriz, Lola. Le viene de familia, papá, abuelo, tías, mamá, todos somos actores”.

¿Volverá al campo del teatro?

“Ahora en verano me voy a subir al escenario del teatro en Mérida (España), para participar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y allí voy a presentar Bacanal, que es un espectáculo de danza teatro dirigida por Chevi Muraday y que es una pieza inspirada en Las Bacantes, la tragedia de Eurípides. Así que estoy súper ilusionada de subirme en ese escenario milenario al que he asistido como espectadora varias veces y me he sentido sobrecogida”.

¿En dónde radica la magia del teatro para Juana Acosta?