Juana Acosta hará este año cine, teatro y televisión, ¿dónde ver sus proyectos?

Por Sergio Villamizar
Hace tan sólo algunos días, la actriz colombiana Juana Acosta hizo realidad un nuevo sueño, asistir a los Premios Platino Xcaret en su más reciente edición en la Riviera Maya en México.
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Para esta edición número 13 la actriz colombiana fue protagonista de su alfombra azul y habló sobre sus nuevos proyectos, como la segunda temporada de Medusa, su regreso al mundo del teatro con Bacanal y el debut de su hija en el mundo de la actuación, con quien actuó en la serie El Homenaje.