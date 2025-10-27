¿Se acuerda del Dr. Jackson en Grey’s Anatomy? Vuelve a la TV como protagonista en Hotel Costiera

Jesse Williams está feliz de protagonizar una serie de acción y que Italia haya sido el escenario en el que se desarrolla esta historia. A sus 44 años es ahora la cabeza de Hotel Costiera, una serie que se emite en Colombia por Universal + y que ya está disponible.
Aquí, Williams interpreta a Daniel De Luca, un exmarine estadounidense de ascendencia italiana, quien regresa a Italia, tierra de su infancia, para trabajar como conserje en uno de los hoteles más lujosos del mundo, ubicado en la costa de Positano.
Pero el personaje de Williams, además de resolver los problemas de los huéspedes adinerados, sigue la pista de Alice, una de las hijas del dueño del hotel, desaparecida desde hace un mes. “Daniel hará todo lo posible por traerla de vuelta, pero enfrentarse a quienes la secuestraron será el reto más difícil que haya enfrentado en su vida”, dice la reseña.