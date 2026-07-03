Reese Witherspoon revive a Elle Woods (de Legalmente rubia) en una serie en Prime Video

Hay un personaje icónico en el cine que no solo hizo estrella a una actriz, sino que marcó a toda una generación. Se trata de la aspirante a abogada Elle Woods, quien buscó ser considerada seriamente en la escuela de leyes de Harvard con el objetivo de recuperar a su expareja. Todo esto lo vimos en 2001 en Legalmente rubia. Woods fue interpretada por Reese Witherspoon.
En cine fue un personaje único, una mujer amante del color rosa, muy optimista, inteligente, orgullosamente femenina y que desafió los estereotipos. Se hicieron dos películas más y hasta ahí.
Pero a la mente creativa de Reese Witherspoon, quien gracias a su fama construyó un imperio gracias a su productora Hello Sunshine y al Reese’s Book Club, un club de lectura y venta de libros que además produce adaptaciones de novelas protagonizadas por mujeres, se le ocurrió ampliar la historia de Elle Wood y así nace Elle, la serie de Prime Video que estrenó este 1 de julio sus 8 episodios y ya tiene lista una segunda temporada.
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Witherspoon observó el panorama y el contenido existente para chicas jóvenes, especialmente para adolescentes, y con su ya visión afilada para los éxitos, “sintió que había una gran oportunidad para transmitir mensajes positivos y retratar a un personaje auténticamente genuino. Y así, por supuesto, pensó en Elle, y el resto es historia”, confesó Lauren Neustadter, productora de Hello Sunshine.