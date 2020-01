Dónde ver las series y películas más ganadoras de los Globo de Oro

Son cinco episodios de HBO que sigue los eventos que rodearon el accidente nuclear de 1986, contada por los hombres y mujeres que hicieron sacrificios increíbles para salvar a Europa de un gran desastre, ya se vio semanalmente y ahora se puede ver por la app de HBO GO.

Succession - 2 premios Otra ganadora de HBO se llevó las estatuillas a Mejor serie dramática y Mejor actor principal para Brian Cox. Van dos temporadas cada una con 10 episodios. HBO la sigue transmitiendo por HBO Signature, igual se puede ver completa en la app HBO GO.

La serie solo se ve por Prime Video y al entrar a la cuenta desde Colombia sale el anuncio de que no es visible en esta región.

La historia se centra en una joven que pierde a su mejor amiga y entra en crisis, lo particular es que constantemente le habla a la cámara para vincular al espectador en su drama.

Otras series ganadoras

The Crown - 1 premio

Se ve por Netflix

The Act - 1 premio

Se ve por Hulu

Ramy - 1 premio

Se ve por Hulu

The Loudest Voice - 1 premio

Se ve por Showtime y su aplicación y algunos proveedores que la tienen como Roku, Amazon Prime Video y Apple Tv App

Fosse/Verdom - 1 premio

Se ve por la app de FOX Premium

Películas

La cinta más ganadora de la noche fue la de Quentin Tarantino, Once upon a time... in Hollywood con tres premios (mejor guión, mejor actor de reparto –Brad Pitt– y mejor película musical o comedia) que ya se vio en Colombia en pantalla grande. La tienen hoy operadores como Claro Video y Movistar Play

Le siguen 1917, filme bélico del director Sam Mendes que se estrena en el país el próximo 23 de enero y que ganó como Mejor película de drama y Mejor director. Joker consiguió el premio al mejor actor para Joaquin Phoenix y a la mejor banda sonora, ya salió de cartelera pero la tendrán algunos operadores como Claro Video a partir del 16 de enero.

Rocketman le dio el galardón a Taron Egerton como mejor actor y a Elton John y Bernie Taupin como mejor canción original. Ya salió de cartelera en Colombia pero se ve en Claro Video y Movistar Play.

Judy hizo que Renée Zellweger se quedara con la estatuilla a mejor actriz. Esta película se ve actualmente en el país.

En las cintas que se ven por plataformas está Historia de un matrimonio, de Netflix, que le dio el premio a Laura Dern como mejor actriz de reparto.

The Farewell le dio el premio a la actriz Awafina, no se ha visto en Colombia y no tiene fecha de estreno programada y la mejor cinta extranjera, la surcoreana Parásito se estrena este jueves 9 de enero en las salas de cine del país.