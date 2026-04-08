Creador de ‘Euphoria’ habla sobre la muerte de Angus Cloud y cómo será homenajeado

A pocos días del regreso de Euphoria, su creador, Sam Levinson, habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado la producción de la serie: la muerte de Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco y que falleció en 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental de drogas. Conozca: Seis películas y series que llegarán a las plataformas en abril de 2026 En una reciente entrevista con Variety, Levinson aseguró que trabajar en la nueva temporada fue especialmente duro para el elenco y el equipo, ya que Cloud era una figura muy querida dentro y fuera del set. Según explicó, una de sus decisiones creativas fue hacer que el actor “siga vivo” a través de la historia de la serie.

“Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, afirmó el creador de la exitosa producción de HBO. Lea aquí: La tercera temporada de Euphoria ya tiene nuevo tráiler y fecha de estreno Levinson explicó que la nueva temporada también tocará temas relacionados con la fe, la pérdida y la búsqueda de un sentido más allá del dolor. Según sus palabras, la intención fue abordar preguntas sobre “un poder superior a nosotros mismos” y sobre lo que significa entregar la vida y la voluntad a Dios “tal como lo concibes”. La relación entre Levinson y Cloud estuvo marcada también por una preocupación constante por la salud del actor. El creador de Euphoria, cuya propia experiencia con la adicción inspiró parte del tono de la serie, ya había hablado en 2023 sobre las dificultades que atravesó Cloud durante las grabaciones de la segunda temporada.

Angus Cloud interpretó a Fezco, uno de los personajes más recordados de Euphoria.Getty Images.

En declaraciones previas a People, Levinson contó que HBO incluso pagó para que Angus asistiera a un centro de rehabilitación, aunque el actor terminó recayendo durante ese proceso. “Siempre tuve la sensación de que él no deseaba la sobriedad tanto como todos nosotros la deseábamos para él”, dijo entonces. También reconoció que la adicción tiene un componente profundamente autodestructivo y que, aunque quienes rodean a una persona quieran ayudarla, no siempre es suficiente si ella misma no está lista para asumir ese cambio. Amplíe la noticia: Euphoria inicia grabaciones y revela la primera imagen de su tercera temporada La tercera temporada de Euphoria marcará el regreso de varias de sus figuras principales, entre ellas Zendaya, Maude Apatow, Jacob Elordi, Alexa Demie, Sydney Sweeney y Hunter Schafer. La historia dará un salto temporal de cinco años, alejándose del entorno escolar que marcó las primeras entregas.

Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney y Maude Apatow durante la premier de la tercera y última temporada de Euphoria. FOTO: Getty Images.

Además, los nuevos episodios también tendrán un peso especial por otra pérdida: será la última actuación de Eric Dane como Cal Jacobs, el padre de Nate, tras el fallecimiento del actor en febrero a los 53 años.

En el tráiler lanzado en marzo, ya se anticipan varios cambios en la vida de los personajes: Rue enfrentando un interrogatorio policial, Lexi intentando abrirse paso como guionista en Hollywood y Jules comenzando una nueva etapa como modelo. Con este nuevo ciclo, Euphoria no solo regresa como uno de los dramas juveniles más comentados de los últimos años, sino también como una temporada marcada por el duelo, la memoria y la ausencia de dos de sus integrantes.

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