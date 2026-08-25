Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles

No pocas veces las últimas líneas de Cien años de soledad han sido incluidas en los mejores finales de la literatura. Ese “todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra” será también la despedida de la adaptación realizada por Netflix de la novela de Gabriel García Márquez. El octavo y último episodio de la serie, titulado el Gran Final, se estrena este miércoles, veinte días después de que llegara a la plataforma de streaming la segunda temporada que relata los cincuenta años de soledad restantes que completan la historia de la estirpe Buendía. Lea: 191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad...